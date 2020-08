Canicule : avec 23°C, Lille bat son record de température matinale en août

À ce sujet, la rédaction vous recommande Canicule : Lille déclenche son plan de niveau 4 pour s'adapter à la vigilance rouge

Les conseils à suivre en cas de canicule

Hydratez-vous, buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour

Évitez de consommer de l'alcool, qui vous déshydrate

La journée, fermez les volets, et aérez la nuit

Évitez, si vous le pouvez, de prendre votre véhicule

Mangez en quantité suffisante

Il n'a jamais fait aussi chaud à Lille au mois d'août ! Ce matin, le thermomètre affichait 23 degrés, un record, d'après les relevés de Météo France. Le mercure est donc monté pour battre le précédent record qui datait de 2004 et qui était de 22,4 degrés.Cependant, le record estival reste juillettiste : le 26 juillet 2019, on relevait 23,8 degrés au matin à Lille, après les 41 degrés de la veille.La vague de canicule qui s'abat sur le Nord continue ce dimanche, le département est comme l'ensemble des Hauts-de-France, placé en vigilance rouge . La mairie de Lille a d'ailleurs pris de nouvelles mesures à la suite de cette annonce.Pour rappel, les températures vont atteindre jusqu'à 36 à Lille et 38 à Valenciennes cet après-midi.En cas de nécessité, le gouvernement a annoncé le lancement d'un numéro vert : 0 800 06 66 66 (de 9 heures à 19 heures, appel gratuit).