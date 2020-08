Canicule : Lille déclenche son plan de niveau 4 pour s'adapter à la vigilance rouge

À ce sujet, la rédaction vous recommande Canicule : les Hauts-de-France en vigilance rouge

Cinq bibliothèques fermées

Après le passage en vigilance rouge des 5 départements des Hauts-de-France , la ville de Lille s'adapte. La municipalité annonce déclencher le niveau 4 de son plan canicule.Cela implique en priorité l'arrêt de toute activité en extérieur, jusqu'à un retour à une vigilance jaune. Des bouteilles d'eau seront également distribuées aux associations qui effectuent des maraudes."Nous avons distribué des gourdes pour les personnes sans domicile, afin qu'elles puissent plus facilement s'hydrater", a précisé Marie-Christine Staniec-Wavrant, adjointe au maire en charge de la santé, dans une interview à BFM TV.La mairie de Lille a répertorié sur son site l'ensemble des lieux frais de la municipalité . Également, des brumisateurs ont été installés dans la ville.Cela a pour conséquence l'annulation de certains événements, comme les activités en extérieur, et la fermeture de certains lieux Les bibliothèques du Vieux-Lille, de Lille-Sud, de Fives, de Moulins et de Wazemmes ferment. Seules 3 bibliothèques restent ouvertes : celles de Jean Lévy (avec le jardin ombragé) et Faubourg-de-Béthune jusqu'à 17 heures, celle de Saint-Maurice-Pellevoisin (climatisée) jusqu'à 18 heures.À la Gare Saint Sauveur, la halle B sera fermée. La halle A, plus fraîche, restera ouverte. La Maison Folie Wazemmes sera fermée. En revanche, les parcs lillois resteront ouverts la nuit.Ces mesures seront valables jusqu'à ce que le département du Nord soit à nouveau placé en vigilance jaune par Météo France."Nous avons envoyé 6000 messages supplémentaires de prévention", a indiqué Marie-Christine Staniec-Wavrant. Des médiateurs municipaux seront également présents de manière renforcée pour informer sur les gestes à suivre durant cet épisode de canicule