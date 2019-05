Chimène Badi se raconte : “En 2002, au lieu de passer le bac, j’ai passé le casting de Popstars”

Chimède Badi : "Je ne l’ai pas choisi cette pause, c’est la vie qui me l’a imposée." / © France 3 Hauts-de-France

Ça m’a fait du bien, ça m’a redonné envie de chanter.

Le clip "Là-haut" de Chimène Badi

Non, rien n'arrive par hasard. Comme nos vies qui s'égarent, rien ne changera l'histoire ... Paroles de la chanson Là-haut

Chimène Badi se dévoile : "Ma voix a changé, je pense qu’il y a plus de vécu aujourd’hui."

Chimène Badi chante "Je pars"

La chanteuse Chimène Badi se destinait à une toute autre carrière quand elle participe à l’émission télé-crochet Popstars. "En 2002, au lieu de passer le bac, j’ai passé le casting de Popstars."Repérée par le producteur Valéry Zeitoun, elle travaille sur un album solo Entre nous qui devient un succès explosif. De disques platine en disque d’or, de tournées en albums, de tubes en rencontres, le tourbillon est puissant.Puis en 2015, après son album Au-delà des maux, elle fait une pause. "Je ne l’ai pas choisi cette pause, c’est la vie qui me l’a imposée."Elle s’absente un temps et revient en 2016 en interprétant Grizabella avec la troupe Cats. 35 représentations dans lesquelles la chanteuse retrouve le public, son public.Autre retour sur scène avec son amie, la chanteuse Julie Zénatti qui l’emmène en tournée pour son album Méditerranéennes. Elles y partagent un duo, celui de la chanson Zina De notes en chansons, Chimène Badi retrouve la joie d'être sur scène et tente les sélections pour l’Eurovision avec la chanson Là-haut.Je l’adore cette chanson, j’en suis amoureuse … Elle m’a donné envie de repartir en studio et de faire un nouvel album. Elle a rallumé cette flamme qui était en train de devenir toute petite. Elle m’a donné l’envie de me dépasser et de raconter des histoires pour un nouvel album.Dans l’émission "Vous êtes Formidables", Chimène Badi réécoute ses tubes et glisse : "Ma voix a changé, je pense qu’il y a plus de vécu aujourd’hui." Un délice dans le cœur et les yeux malicieux, la chanteuse parle de ses premiers morceaux. "J’adore mes chansons, même celles que je n’avais pas choisis. Quand on débute, souvent, on n’a pas le choix, et les choses vont très vite."Désormais, c’est elle qui choisit ses titres. Une écriture assumée, des textes plus intimes, son nouvel album "CHIMÈNE" a été réalisé en équipe et un peu hors du temps : "On était tous ensemble et il y a une part de chacun dans cet album, ce n’est pas que moi."

Un album que Chimène Badi présentera au public belge le dimanche 29 septembre prochain à Binche et au théâtre Sébastopol de Lille, le dimanche 2 février 2020.