Pour Christophe Galtier, "le classement ne veut rien dire" après la victoire du LOSC contre Nantes et la place de leader

Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse avec un paquet de bonnes nouvelles :Et en plus, la recrue turque Burak Yilmaz a inscrit son premier but sur penalty (l’autre but est un contre son camp du Nantais Nicolas Pallois).Être leader ? "Cela ne veut pas dire grand-chose, a expliqué l’entraîneur lillois en conférence de presse. C’est très agréable d’avoir onze points, mais le classement ne veut rien dire. Il faut profiter de ce début de saison, maintenir l’exigence et la détermination."Juste après avoir concédé qu’il avait un "groupe de qualité", Galtier a évoqué le mercato, et son souhait de conserver cet effectif : "On va voir ce qu’il va se passer. Evidemment, je souhaite garder cet effectif. Je ne sais pas s’il y aura un, deux ou trois départs. Il y a la réalité économique post-Covid. Mais j’ai un président et une direction sportive qui ont l’ambition d’avoir une équipe compétitive."Fin septembre, elle l’est. Dans la continuité d’un gros début de saison, et d’un nul sévère face à l’OM (1-1), le 20 septembre, le rouleau-compresseur lillois n’a pas forcément été brillant dans le jeu. Mais il n’a rien laissé à Nantes.Il manque un but à Jonathan David, recruté 27 millions d’euros à La Gantoise, pour lancer sa saison. En attendant, le LOSC est provisoirement leader de la Ligue 1.