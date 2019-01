CHRU de Lille : la sécurité renforcée après deux agressions, dont une à caractère sexuel, en deux jours

Les deux agressions ont eu lieu entre Noël et Nouvel an. La première a eu lieu le 29 décembre. Ce jour-là, une victime a subi des attouchements sexuels et des menaces dans les vestiaires du. Le lendemain, une autre victime a été l'objet d'une tentative de vol sur le parking de la maternité Jeanne de Flandre. Les deux victimes, choquées, n'ont pas été blessées. Une aide psychologique et médicale leur a été proposée.Les deux faits ont suscité de l'émoi dans le personnel, rapporte La Voix du Nord . "Les infirmières se montrent très affectées", affirme un médecin La direction a réagi en annonçant un renforcement de la sécurité : augmentation du nombre de rondes, vérifications des accès soumis à des contrôles par badges...Deux plaintes ont été déposées. Lea été saisie et enquête a été confiée à la Sûreté Urbaine de Lille.