CHU de Lille : Ils dansent pour les enfants hospitalisés, leur vidéo fait des millions de vues

Dans une vidéo publiée sur Facebook, des soignants du service de pédiatrie de l'hôpital Jeanne de Flandre, à Lille, ont offert une chorégraphie pour les enfants malades. À la clé, un buzz retentissant, avec plus de 60 000 partages et 10 000 commentaires.

La vidéo a fait plus de 3 millions de vues.

Décidement, les soignants sont sur tous les fronts pour rendre la vie meilleure. L'équipe du service de pédiatrie de l'hôpital Jeanne de Flandre, à Lille, a offert une chorégraphie aux enfants malades, à l'occasion des fêtes de Noël.

Publiée sur la page Facebook du CHU de Lille, le 18 décembre, la vidéo a été vue plus de 3 millions de fois sur les réseaux sociaux, partagée par 62 000 internautes et commentée par 10 000 personnes. "Le plus gros buzz du CHU de Lille !", s'enthousiasme l'hôpital sur sa page Facebook.

Ces pas de danse, réalisés sur l'air du désormais célèbre Jerusalema dans le hall du CHU, réjouissent certainement au-delà de leur qualité artistique. C'est la solidarité et l'énergie de cette équipe de soignants qui sont louées sur les réseaux sociaux. "Vous donnez le sourire dans une période pas du tout marrante", écrit Baptiste. "Félicitations aux personnels soignants. Du baume aux cœurs pour les malades", note Annick. "Bravo à tous pour votre dévouement et la joie que vous donnez à vos patients", inscrit Jourdan.