CineComédies à Lille : 5 raisons de découvrir la 1ère édition de ce festival du film comique

Festival CineComedies - Bande-annonce

1. Pierre Richard parrain

Le grand blond avec une chaussure noire - Bande annonce

2. Un flash mob Rabbi Jacob

Extrait des "Aventures de Rabbi Jacob"

3. Des ch'tis en plein air

Bande Annonce "Bienvenue chez les chtis"



4. Un ciné-concert burlesque



5. Une expo Gaumont

"Un festival international entièrement dédié à la comédie au cinéma, sous toutes ses formes" : c'est la promesse faite par Cinécomédies. Du 27 au 30 septembre à Lille, ce sera la 1ère édition de cet événement consacré au rire dans les films des années 1930 à nos jours. La programmation complète est ici mais voici une sélection de 5 rendez-vous originaux et marquants.Le Valenciennois, 84 ans, sera l’invité d’honneur du festival. Une rétrospective lui sera consacrée, avec notamment : "Le Grand Blond avec une chaussure noire", "Je sais rien, mais je dirai tout", "Le Jouet"...Ce jeudi à Saint-Sauveur, le documentaire "Pierre Richard, l’Art du déséquilibre" sera diffusé et le samedi 29 septembre, au Nouveau siècle, un ciné-concert est proposé avec les musiques de ses principaux films jouées en direct. Invité spécial : le propre fils de Pierre Richard, le saxophoniste Olivier Defays.« La comédie n’est pas toujours considérée comme un genre noble aux yeux d’une certaine élite. Je me réjouis d’une telle initiative car le rire et le burlesque sont les meilleures armes contre les travers de la société », a expliqué Pierre Richard, qui sera présent tout au long du festival.Ce vendredi soir, à Lille, leorganise un "hommage" au film de Gérard Oury "Les aventures de Rabbi Jacob" (1973).A 18h, Place de la République, le public est invité à participer à un flashmob spécial Rabbi Jacob. Objectif : danser sur la chorégraphie de la scène mythique de ce film avec Louis de Funès. Il sera par animé par Ilan Zaoui, le chorégraphe du film.Le film sera ensuite diffusé à 21h à l'UGC en version restaurée avant un débat avec Danièle Thompson (scénariste) et Henri Guybet (comédien jouant Salomon, le chauffeur juif)., le film desera diffusé en plein-air, le samedi 29 septembre 2018 à la gare Saint-Sauveur. Et s'il fait moche comme souvent dans le Nord Pas-de-Calais ? ;)Dimanche 30 septembre à 10H30 au théâtre Sébastopol et le vendredi 28 septembre à 20h Creative Mine – Arenberg, "l​​​​​'inlassable chercheur d’œuvres cinématographiques perdues Serge Bromberg présentera et accompagnera au piano une sélection de films burlesques muets". Un spectacle drôle et fantaisiste pour toute la famille intitulé : "Retour de flamme".Un expo pour découvrir l’histoire du cinéma et de la comédie au Palais Rihour "grâce à des pièces du Musée Gaumont, du Musée des Arts Forains, des extraits de films, des affiches et des objets rares". Elle a fait le tour du monde ces dernières années et sera visible bien après le festival (du 15 septembre au 7 octobre (Entrée libre – Horaires d’ouverture : Mercredi au Dimanche 10h-18h).