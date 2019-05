CONCERT : Découvrez le duo electro-pop “Dimanche”, en Live à l'Aéronef de Lille

Concert

Concert : "Dimanche" en live à l'Aéronef de Lille (electro-pop)



Interview

On savait pas trop comment se catégoriser et un jour on est tombé sur une playlist "bedroom pop", et ça nous a un peu interpellés. En fait, on s'est rendu compte que ça ressemblait vachement à ce qu'on faisait.

Interview : "Dimanche", duo dream -pop de Lille

Dimanche, c'est une douce voix féminine "auto-thunée" sur des productions lo-fi entre chillhop et cloud rap. Une esthétique "faite maison" élégante et soignée, dans les sons et dans les régulières vidéos poétiques, spontanées et tournées en plan séquence.

C'est de la musique un petit peu bricolée, un peu mélancolique, un peu ambiante, un peu douce...