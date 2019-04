CONCERT. Regardez en direct la Symphonie n°3 de Gustav Mahler, mercredi 3 avril à 20h

Ce n’est presque plus de la musique, ce ne sont pour ainsi dire que des bruits de la Nature.

Alexandre Bloch, direction musicale



Christianne Stotijn, mezzo-soprano

Programme I. Kräftig. Entschieden

II. Tempo di Menuetto. Sehr mässig

III. Comodo. Scherzando. Ohne Hast

IV. Sehr langsam. Misterioso. Durchaus ppp

[Texte de Friedrich Nietzsche]

V. Lustig im Tempo und keck im Ausdruck

[Texte de "Des Knaben Wunderhorn"]

VI. Langsam. Ruhevoll. Empfunden Durée : 1h30



Il s'agit d'une symphonie d'une puissance hors du commun, l'une des plus démesurées jamais écrites. Lorsque l’on compose "une oeuvre de cette dimension, une oeuvre qui reflète la création tout entière, on est, pour ainsi dire, un instrument dont joue l’univers", expliquait Mahler.Titan et Résurrection étant achevées, il fallait à Mahler aller encore plus loin afin de créer un nouveau monde avec sa Symphonie n°3 en ré mineur . Comme l’explique parfaitement le musicologue Theodor W. Adorno "l’évolution chez Mahler s’intègre dans le fait que chaque partition est une critique de la partition antérieure". Il quitte alors le héros de la Première et la religiosité de la Deuxième pour s’intéresser à la nature et à l’Homme.Gustav MahlerAlexandre Bloch poursuit son exaltant cycle Mahler. Dans la Symphonie n°3, le compositeur livre le plus éblouissant des hymnes. Le premier mouvement traduit l’éveil progressif de la nature au printemps. Mais comme souvent chez Mahler, le bonheur se voile de sombres prémonitions. L’explosion de couleurs tourne à l’effroi.Pour conclure une symphonie aux dimensions du monde, le musicien ose, pour la première fois de l’histoire de la musique, clore par un immense Adagio, un hymne céleste à l’amour divin, promesse d’amour et de joie.Direction :Mezzo-soprano :Chef de choeur :Choeur maîtrisien du Conservatoire de WasquehalChef de choeur :Violon solo :Né en 1985, Alexandre Bloch est le Directeur musical de l’Orchestre National de Lille depuis septembre 2016.Il a commencé ses études musicales de violoncelle, harmonie et direction d’orchestre aux conservatoires de Tours, Orléans puis Lille. Il a étudié ensuite au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, dans les classes d’écriture puis de direction d’orchestre, où il y obtient son Master dans la classe de Zsolt Nagy.Originaire de Delft aux Pays-Bas, Christianne Stotijn étudie le violon et le chant au Conservatoire d’Amsterdam. Lauréate de nombreux concours, elle est nommée Rising Star par l’European Concert Hall Organisation en 2005-2006. Son large répertoire l’amène à se produire avec de nombreux orchestresEn partenariat avec lille3000 dans le cadre d’EldoradoL'Orchestre National de Lille joue l'intégrale des 9 Symphonies de Gustav Mahler, du 29 janvier 2019 au 17 janvier 2020.Avant chacune des représentations vous pouvez assister gratuitement aux conférences/concerts organisés par l’Orchestre pour mieux appréhender l’univers de Mahler, lesRendez-vous mercredi 3 avril à 18h45 à avec Bruno Mégevand, président de la Société Gustav Mahler

de Genève , au Au Nouveau Siècle de Lille.