Confinement : à Lille, le chef Florent Ladeyn transforme son restaurant en marché pour aider les producteurs locaux

"Là, on est dans une situation où si on ne se serre pas les coudes, on ne le fera jamais !"⁰⁰Florent, chef à Lille, a été contraint de fermer ses 3 restaurants, avec le #COVIDー19. Plutôt que de jeter ses stocks, il prépare des plats pour les soignants du CHU. #EnvoyeSpecial pic.twitter.com/iHBVKqrFwC — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) April 9, 2020

Solidarité

"J’ai pas envie que ces producteurs là subissent aussi cette crise autant que nous. L’idée, c’est de leur apporter nos clients." Florent Ladeyn, chef du restaurant le Bloempot

Succès

Il s’était déjà illustré lors du confinement du printemps dernier en vendant des paniers de légumes aux particuliers ou en livrant des repas aux soignants des hôpitaux de la métropole lilloise. Florent Ladeyn, chef lillois à la tête de trois établissements, a cette fois-ci décidé d’organiser un marché des producteurs locaux dans son restaurant du Vieux-Lille pendant toute la durée du confinement, chaque samedi matin de 10 heures à 14 heures.L’objectif est simple : aider les producteurs avec lesquels il travaille d’ordinaire à s’en sortir malgré la crise sanitaire. Une initiative bienvenue pour ces agriculteurs qui travaillent énormément avec les restaurants, fermés pendant le confinement.Les légumes viennent de Bailleul, les pigeonneaux de Steenvoorde et le pain de Leffrinckoucke… des produits vendus à prix coûtant qui sentent bon le Nord. "Tous les maraichers qu’on voit aujourd’hui sont des gens avec qui on travaille à l’année. Aujourd’hui, on ne peut pas faire notre métier, ce que je trouve normal, mais j’ai pas envie que ces producteurs là subissent aussi cette crise autant que nous. L’idée, c’est de leur apporter nos clients."Ce samedi matin, la file d’attente déborde dans la rue des bouchers. Grâce aux réseaux sociaux et au bouche-à-oreilles, les clients sont au rendez-vous. Les distances sont respectées, les masques bien ajustés. Initialement prévu une fois par semaine, Florent Ladeyn réfléchit à proposer deux jours de marché, le mercredi et le samedi, pour satisfaire tous les clients et inviter plus de producteurs. Ici, le paiement se fait en espèces et chacun apporte son cabas."Je trouve le geste du restaurateur très positif pour ces producteurs" explique un client, habitué du restaurant. "Toute cette solidarité et cette joie de vivre, c’est génial, j’apprécie leur travail, raconte cette autre cliente. C’est une très belle initiative et ça nous permet, au-delà d’aider les producteurs locaux, de profiter de produits de très grande qualité."