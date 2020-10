Confinement : l’Orchestre National de Lille propose un concert d’Halloween en streaming et s'invite dans votre salon

Des cordes stridentes de Psychose aux fascinants accents romantiques de Vertigo, peu d’œuvres ont autant marqué l’imaginaire collectif et l’histoire de la musique de films. Chefs-d’œuvre du genre, ces bandes originales ont été composées par le musicien new-yorkais Bernard Herrmann qui, de 1955 à 1964, forma un duo artistique mythique avec Alfred Hitchcock. Orchestre National de Lille

L'Orchestre National de Lille dans son salon

Au printemps dernier, l'Orchestre National de Lille n'avait pas manqué d’ingéniosité pour proposer des concerts virtuels à son public pendant le confinement : replay de concerts enregistrés, interprétations part des musiciens depuis chez eux ou encore concert virtuel…Ce samedi 31 octobre, alors que nous devons de nouveau rester chez nous pour 4 semaines minimum, l’ONL a une fois de plus décidé de ne pas céder à la morosité et propose un concert en live sur internet accessible depuis son canapé.Nuit d’Halloween oblige, la thématique devrait vous faire frémir…Pendant que seront diffusées des images emblématiques de deux films cultes d’Alfred Hitchcock, Psychose et Vertigo, les musiciens de l’ONL joueront des extraits musicaux sous la direction d’Ernst Van Tiel. Rendez-vous 20 heures sur la page Youtube de l’ONL . Le concert sera ensuite visionnable jusque lundi 2 novembreL’Orchestre National de Lille annonce d’ores et déjà d’autres surprises dans les semaines qui viennent pour vous accompagner pendant les semaines de confinement.