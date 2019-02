Distributeurs automatiques, “drive” fermier... : comment les alternatives à la grande distribution s'organisent

Préférer le distributeur local à la grande distribution

Distributeurs automatiques

Des supermarchés éthiques

Devenir « consom’acteur »

L’important est de saisir l’occasion de se questionner sur nos principes et nos réflexes de consommation

Favoriser leet créer des. De grandes ambitions, mais qui font leur chemin dans de plus en plus de têtes – aussi bien du côté des agriculteurs que des consommateurs., les Hauts-de-France peuvent donner l’impulsion pour faire bouger les choses. Et c’est ce que l’on observe depuis quelques années, des initiatives voient le jour dans la région pour, dans le Pas-de-Calais,. Ce marché local fonctionne comme un. Les agriculteurs des alentours déposent leurs produits dans des casiers, qui se déverrouillent au choix du client. L’idée n’est pas nouvelle : sur quelques routes de campagne, on pouvait déjà s’arrêter pour prendreà disposition dans un dispensateur, en échange d’une ou deux pièces.Ici toutefois,. Pour l’instant, on y trouve des fruits, des légumes, du miel,. De quoiet surtout,. Le succès est au rendez-vous : « Je remplis toutes les deux-trois heures [les casiers]», explique à France 3 Lille Romain Dedourges, qui gère le distributeur.Sur le, un distributeur fournit également les clients en, tout juste importé d’une. Et les consommateurs adhèrent au concept, même s’il faut payer un peu plus cher : le litre de lait coûte ici 1€, contre 30 centimes lorsqu'on l'achète directement à la ferme. Qu'importe, estime une des adeptes, puisque la qualité est au rendez-vous.Tous les produits ne se prêtent pas à ce système de distributeur, comme la viande ou les produits frais par exemple. Pour ceux-là, d’autres solutions se développent également.De nouvelles enseignes naissent, sur le modèle du supermarché, au détail près qu’ils proposent, enseignequi se développe dans la région et en Ile-de-France, propose par exemple, et– c’est-à-dire des produits sur lesquels O’tera est le seul intermédiaire en producteurs et clients.Pour les plus pressés, desont poussés un peu partout : il suffit de faire sa sélection en ligne, et d’aller récupérer au point de collecte un panier issu des producteurs locaux. Tendance de consommation durable,pour faire du bien à la planète et aux producteurs, c’est justement le but de l’opération Février sans supermarché . Initiée en 2017 par l’association, répétée en 2018, elle revient en 2019, forte de son succès. Pour « encourager les commerces indépendants, redécouvrir les épiceries de quartier, soutenir les petits producteurs, favoriser la vente en vrac et le commerce local, repeupler les marchés ou encore réapprendre à n’acheter que l’essentiel. » peut-on lire sur le site de l’association.Léa Candaux Estevez, instigatrice du projet, explique que, « pour voir celles que nous pouvons adopter dans notre vie quotidienne ou pas ».Et pour les, elle insiste : « L’important est de saisir l’occasion de se questionner sur nos principes et nos réflexes de consommation. Peu importe si vous savez d’avance que vous aurez besoin d’aller une, deux ou même trois fois dans une grande surface car il n’y a pas d’alternative pour l’un ou l’autre des produits que vous consommez. » Un geste facile à mettre en place et qui ne coutera pas plus cher que le supermarché ?Une page Facebook regroupant conseils et bonnes adresses a été créée pour les Lillois et habitants de la région qui souhaitent relever le défi.