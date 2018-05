L'auteur et réalisateur vous propose de participer à la rédaction de son "Dictionnaire amoureux du Nord", qui paraîtra fin 2018 aux éditions Plon.Faites lui des suggestions d'entrées pour le dictionnaires, qui vous semnblent indispensables pour décrire le Nord et racontez-lui vos anecdotes ou histoires insolites dans la région.Vos propositions sont à envoyer via Facebook ou à l'adresse france3nordpasdecalais@gmail.com