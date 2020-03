Coronavirus : après Gims, le rappeur Ninho reporte à son tour son concert prévu au Zénith de Lille

Nouvelle date la miff 🤘🏿 pic.twitter.com/NlbieWP3Oh — NINHO SDT (@ninhosdt) March 3, 2020



Gims également reporté

🔴 Communiqué de presse • @MaitreGIMS



Suite aux mesures prises par le gouvernement, la tournée de GIMS «Décennie Tour» est reportée au 25 et 26 juin 2020



IMPORTANT ⚠

Vos billets du 11 mars seront valables pour le 25 juin

Vos billets du 12 mars seront valables pour le 26 juin pic.twitter.com/t3mv1NxCkz — Zénith de Lille • 25 ans (@zenithdelille) March 3, 2020

Ninho, jeune rappeur français suivi sur les réseaux sociaux par des millions de fans, vient d'annoncer le report de deux de ses concerts, dont celui prévu ce 10 mars au Zénith de Lille. En cause, le coronavirus et l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné.Les spectateurs qui avaient acheté leur billet pourront le voir sur cette même scène le 19 septembre prochain, date à laquelle son show est reporté.Son concert prévu le 12 mars à l'Accorhotels Arena de Paris prévu est également ajourné.Plus tôt dans la journée, c'est le chanteur à succès Gims qui annonçait le report de son passage dans le Nord, pour les mêmes raisons Ses deux dates initialement prévues ces 11 et 12 mars au Zénith de Lille sont reportées aux 25 et 26 juin prochains.