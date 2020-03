Coronavirus : Art Up !, la foire d’art contemporain à Lille est annulée

Victime du coronavirus et du principe de précaution. La foire d’art contemporain Art Up! organisée par Lille Grand Palais n’aura pas lieu à partir de ce mardi. Elle a été annulée ou plutôt reportée au mois de juin.“En lien avec les services de la Préfecture, de la Mairie de Lille, nous avons pris la décision, en tant qu’organisateur, de reporter Art Up! du 25 au 28 juin 2020”, peut-on lire dans un communiqué de presse.Cette foire accueille chaque année plus de 100 galeries et environ 40 000 visiteurs. Le gouvernement a décidé d’interdire les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné. L'arrêté court jusqu’au 14 mars mais il pourrait être prolongé en fonction de l’évolution de la situation.À Paris, le salon du livre qui devait se tenir du 20 au 23 mars Porte de Versailles, a d’ores et déjà été annulé en raison des risques liés au coronavirus.