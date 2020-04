Coronavirus : le CHU de Lille partage ses conseils pour prendre soin de vous en cette période de confinement

Nos experts ont réalisés un guide "Confinement et Ressources" ➡️prendre soin de votre santé comportementale et mentale est important

S'informer sans être inondé d'informations en prenant de la distance vis-à-vis des chaînes d'informations en continue "car cela a tendance à augmenter l'anxiété et l'inquiétude".



Réaliser des exercices de respiration et de décontraction musculaire



Rester en contact avec ses proches via les réseaux sociaux et le téléphone.



Prendre soin de garder un rythme de vie sain et des repères : trente à soixante minutes d'activité physique par jour, continuer de s'apprêter, faire des activités plaisantes.

Le confinement n'est pas toujours évident à vivre pour les personnes qui se retrouvent sans activité durant cette période. Le centre hospitalier de Lille a décidé de créer son guide du confinement pour partager des astuces et des conseils pour les aider à mieux vivre cette période particulière.Vous vous sentez anxieux, inquiets, incertains, frustrés, en colère, isolés, ou vous vous ennuyez... Tous ces sentiments sont normaux "dans cette période de crise" car ils "nous portent et nous apportent d'une certaine manière leur soutien" selon le centre hospitalier.Pour autant, il ne faut pas laisser ces émotions vous envahir. Alors l'hôpital lillois recommande plusieurs choses :Autre paramètre important : le sommeil. Le guide recommande entre autres de ne pas excéder plus de vingt minutes de sieste, de se coucher et se lever aux heures habituelles, de couper les écrans une à deux heures avant d'aller se coucher.