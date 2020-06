Coronavirus / déconfinement : la métropole de Lille lance un label sanitaire inédit

La métropole européenne de Lille a dévoilé ce jeudi 4 juin un label inédit pour l'ensemble des établissements (hôtels, restaurants, magasins, lieux culturels...) respectant une charte sanitaire afin de lutter contre le Covid-19.

Dix engagements certifiés



Créée en partenariat avec l'Institut Pasteur, cette charte, présentée comme une première en France, rassemble dix engagements visant à lutter contre l'épidémie, comme le respect des gestes barrières, de la distanciation sociale, le nettoyage spécifique et la désinfection des lieux ou encore la sécurisation des systèmes de climatisation et ventilation.

Plus de 200 signataires de cinq secteurs - hôtels, culture, shopping, tourisme et événementiel - se sont déjà engagés à la respecter. "Aujourd'hui, les hôtels, restaurants, lieux culturels rouvrent mais il y a toujours une petite appréhension et, avec ce logo sanitaire, on est en mesure de nous engager auprès des visiteurs pour leur dire que les lieux qu'ils visitent le sont en toute sécurité", a expliqué François Navarro, directeur de l'agence d'attractivité Hello Lille, évoquant la "fierté d'être la première destination française à lancer ce logo".