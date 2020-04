Coronavirus : à Lille, un centre d'hébergement spécialisé ouvre pour accueillir les SDF atteints du Covid-19

"C'est la mission de l'Eglise d'accueillir les personnes en précarité"

" Certains présentent des symptômes légers du virus"

A l'intérieur de l'ancien séminaire / © DIOCESE DE LILLE

Les SDF ont pour voisins des mineurs étrangers isolés

Les premiers sans-abris arrivent ce vendredi à la maison Paul VI de la rue Hippolyte Lefebvre à Lille. Des personnes qui présentent des symptômes de Covid-19 mais ne nécessitent pas d'hospitalisation. La Croix-Rouge va les prendre en charge et assurer leur suivi au sein de cet ancien séminaire mis à disposition par le diocèse de Lille."Ça a été tout de suite oui. C'est la mission de l'Eglise d'accueillir les personnes en précarité", raconte Jean-François Delaby, l'économe du diocèse. Le préfet à l'égalité des chances a contacté Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Lille une dizaine de jours après le début du confinement."Normalement, une trentaine de personnes travaillent sur le site, et nous accueillons ponctuellement jusqu'à 400 personnes lors de formations ou de réunions, mais tout le monde est passé en télétravail avec le confinement, à part un intendant et un bibliothécaire. Les locaux sont vides".Pour permettre le confinement des sans-abris, quatre hôtels et une auberge de jeunesse avaient déjà été réquisitionnés par la préfecture à Lille, Roubaix et Tourcoing, soit environ 250 chambres. "Mais certains présentent des symptômes légers du virus ; ils ne peuvent être accueillis dans les hôpitaux, mais ils doivent être confinés, et surveillés dans l’évolution possible de leur état de santé. Cela demande des logements distincts", indique le diocèse.La Croix-Rouge a été missionnée par la préfecture pour accompagner les sans domicile fixe ayant des symptômes de Covid-19. "On leur donne les clés de la maison ! Lundi,ils sont venus. Ils ont pris des plans, ont regardé comment ils pouvaient s'installer", raconte Jean-François Delaby.Seule une aile du bâtiment est utilisée pour l'accueil des SDF. Environ 2000 m2 sur les 14 000 m2 que compte le site. L'aile mise à disposition compte une cinquantaine de chambres individuelles. "Chaque personne reste confinée dans sa pièce", indique l'économe du diocèse. "Mais un espace à l'intérieur du cloître est aménagé pour qu'elles puissent prendre l'air".Autres mesures pour assurer la sécurité sanitaire : deux cages d'escalier distinctes pour que le personnel de la Croix-Rouge et les sans-abris montrant des symptômes de Covid-19 soient le moins possible en contact. Et un barriérage pour éviter toute communication avec les autres parties du bâtiment. Depuis octobre, le grand séminaire accueille en effet une vingtaine de mineurs étrangers isolés. "Ils sont dans une autre aile et il n'y a pas de contact possible. ", précise Jean-François Delaby.En raison de la crise sanitaire, ces mineurs pourront d'ailleurs rester plus longtemps que prévu, jusqu'à la fin du mois de mai. Ils devaient initialement quitter les locaux le 15 avril.