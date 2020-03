Coronavirus : non, le Pr. Goldstein du CHU de Lille n'a pas enregistré un message alarmiste sur le Covid-19

Fake . Il m est attribué un message alarmiste sur les réseaux a fille . Démenti total . Ce n est pas moi il s agit d une fausse information pic.twitter.com/YYUyzX4e9B — Patrick Goldstein (@PatrickGoldste4) March 16, 2020

À quoi ressemble la voix du Pr. Goldstein ?

#FakeNews un message téléphonique d'un médecin du CHR de #Lille circule sur les réseaux sociaux. La voix du dr @PatrickGoldste4 est imitée, il s'agit d'une fausse information à ne pas relayer ! consultez les sites officiels et réalisez les #GestesBarrières contre le #COVIDー19 pic.twitter.com/srUdhJweVF — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) March 16, 2020

Un message prétendument "100% vrai et sûr" et attribué au chef des urgences de Lille Patrick Goldstein circule depuis dimanche soir sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une "fake news" formellement démentie par le Pr. Goldstein. "Fake. Il m'est attribué un message alarmiste sur les réseaux", a-t-il indiqué ce lundi matin. "Démenti total. Ce n'est moi, il s'agit d'une fausse information".Dans ce message audio alarmiste, une voix masculine s'adressant à une autre personne indique que "pour nous, médecins, et particulierement médecins du nord de la France, c'est juste la catastrophe sanitaire qui se profile à l'horizon". La voix évoque "la sélection de patients en fonction des âge à réanimer, pas réanimer", ainsi qu'"une horreur sur le plan éthique".Si cette voix, qui rappelle les consignes de sécurité, reprend certains éléments de discours récemment entendus de la part de médecins urgentistes en France, il ne s'agit en aucun cas de la voix du Pr. Patrick Goldstein et les chiffres avancés sur le nombre de places en réanimation ne sont pas confirmés.Voici un extrait d'une interview consacrée en juillet 2019 à la crise des hôpitaux, dans laquelle on entend la voix du directeur du SAMU 59.La préfecture du Nord a également alerté sur cette "fake news", indiquant que "la voix du Dr. Patrick Goldstein est imitée, il s'agit d'une fausse information à ne pas relayer".