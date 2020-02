Coronavirus en Hauts-de-France : une personne de l'Oise contaminée par le virus a été hospitalisée à Lille

Douze cas reliés aux deux premiers malades de l'Oise



Un cas hospitalisé à Lille

38 cas de coronavirus en France, 24 hospitalisés

38 cas de contamination au nouveau coronavirus sont désormais identifiés en France, et les investigations en cours "sont susceptibles de faire évoluer ce bilan", a déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran dans la soirée du 27 février. Il ajoute qu'"il n’y a pas d’épidémie en France" et parle plutôt de "cas isolés".Parmi ces nouveaux cas, douze ont été identifiés dans l'Oise, et sont "reliés" aux deux premiers malades diagnostiqués dans ce département, dont l'un est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris . Selon nos informations, l'un de ces douze nouveaux cas est hospitalisé à Lille et un autre à Compiègne.Dominique V., 60 ans, habitant à Vaumoise (900 habitants), dont il était conseiller municipal, était professeur de technologie à 8 km de là, au collège Jean de La Fontaine de Crépy-en-Valois. Hospitalisé à Creil pendant six jours, il avait été transféré à Paris mardi "en grande détresse respiratoire et cardiaque". C'est devant son état que les équipes de l'hôpital avaient procédé à un test de dépistage du coronavirus.Le second patient, un chauffeur de 55 ans travaillant comme agent civil sur la base militaire de Creil et résidant à La Croix-Saint-Ouen (4 700 habitants) est hospitalisé au CHU d'Amiens "dans le service de réanimation, dans un état grave". Testé positif au coronavirus, il a d'abord été hospitalisé à Compiègne, du 12 février jusqu'à mardi. Deux autres membres du personnel de la base de Creil ont été admis en hôpital militaire.Recherchant l'origine de l'infection, les autorités ont identifié "un regroupement de 12 cas reliés" aux malades de l'Oise, "qui semblent liés entre eux par une chaîne de contamination", a indiqué jeudi soir lors d'une conférence de presse le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.Parmi ces personnes, "trois ont été diagnostiquées sur la base militaire" de Creil. Ces nouveaux cas confirmés sont des "contacts professionnels ou familiaux" des deux premiers malades et avaient, pour certains, quitté la région lorsqu'ils ont été "contactés pour être testés". Ils se trouvent donc aujourd'hui hospitalisés "dans de nombreux sites hospitaliers" à Nantes, Lille, Dijon, Saint-Mandé, Compiègne et Paris.Sur les 38 cas de Covid-19 identifiés en France, 12 patients sont guéris, 24 hospitalisés et deux sont décédés.Plus de 50 pays sont touchés dans le monde, l’Italie et la Corée du Sud étant les foyers d’épidémie les plus inquiétants.Un numéro vert ouvert 24 h sur 24 a été mis en place pour répondre aux questions :. Le directeur général de la santé Jérôme Salomon a précisé que le numéro d’urgence « 15 » ne devait être utilisé qu’en cas de « suspicion médicale » liée au coronavirus.