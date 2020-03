Coronavirus : à Lille, des personnels du CHU et de l'hôpital Saint-Vincent de Paul ont été testés positifs au Covid-19

Quatre membres du personnel hospitalier du CHU et de l'hôpital Saint Vincent de Paul, à Lille, ont été testés positifs au coronavirus Covid-19, a-t-on appris ce jeudi 12 mars.



Au sein du CHU, il s'agirait selon nos informations de personnes travaillant au sein de l'hôpital Jeanne de Flandre, confirmés par le CHU.



Enquête interne

À l'hôpital Saint Vincent de Paul, "on a depuis hier [mercredi] deux internes du service dermatologie dépistés positifs", a indiqué la direction, précisant qu'ils avaient été "écartés du service", en quatorzaine. Les collègues et patients avec qui ils ont été en contact avec eux ont été prévenus et font l'objet de mesures de protection.



Dans un communiqué, le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de Lille précise que "la direction de l'hôpital et les équipes d'infectiologie et d'hygiène ont établi une liste des personnes "contacts" et mis en œuvre les mesures recommandées pour la protection des patients et des soignants."



Dans le Nord et le Pas-de-Calais, le dernier bilan de l'Agence régionale de la Santé (ARS) Hauts-de-France faisait état mercredi 11 mars de 29 cas confirmés : 22 dans le Nord et 7 dans le Pas-de-Calais.