Coronavirus : un Picard de 37 ans, sportif de haut niveau, décédé au CHU de Lille

Cyril, 37 ans, agent de sûreté à la RATP, judoka de haut niveau et père de famille, est mort du Covid-19 > https://t.co/fiqKNV9hX0 pic.twitter.com/8DIV5e9gut — Le Parisien (@le_Parisien) April 5, 2020

Agent de la RATP à Paris

2e décès dû au #Covid19 à la RATP. Toutes mes condoléances aux proches de notre collègue Cyril Boulanger. Les agents GPSR avaient tiré la sonnette d'alarme en exerçant leur droit de retrait face au manque de protections. La RATP nous met en danger, elle devra rendre des comptes😡 pic.twitter.com/nA38vMXNfK — Ahmed Berrahal (@berrahalAhmed93) April 5, 2020

Très triste nouvelle après le décès ce matin du Covid et à l'âge de 38 ans de notre collègue Cyril Boulanger, encadrant du GPSR qui laisse derrière lui une femme et 2 jeunes enfants. Nous attendons la réaction du département SUR !!! — UNSA GPSR (@UNSAGPSR) April 5, 2020

⚰️ Repose en paix Cyril, nous sommes très tristes et furieux de perdre notre ami et collègue GPSR que nous aimions particulièrement😭#COVID19 pic.twitter.com/Xa75YKRu05 — SUD-RATP ®️😷 (@SudRatp) April 5, 2020

Il s'appelait Cyril Boulanger, avait 37 ans, était agent de sûreté à la RATP, à Paris, et avait été hospitalisé au CHU de Lille il y a près d'une semaine où il n'a pas survécu au Covid-19. Il s'agit de l'un des 488 patients décédés du coronavirus dans un hôpital des Hauts-de-France , depuis le début de l'épidémie, et il montre une fois de plus que les personnes âgées ne sont pas les seules touchées."Il n'avait pas du tout le profil de ce qu'on croyait être les victimes du Covid-19" a d'ailleurs indiqué l'un de ses collègues au Parisien, qui a révélé l'information.Ce père de deux enfants, ancien gendarme et champion de France vétéran de judo, travaillait comme encadrant au sein du Groupe de protection et de sécurisation des réseaux (GPSR) à Paris. Il résidait à Esmery-Hallon, près de Ham, dans la Somme.Le Judo club Hamois, l'Union sportive d'Esmery-Hallon et le CAFC Péronne lui ont rendu hommage sur Facebook,"Depuis la semaine dernière, il était hospitalisé au CHU de Lille dans un état très grave", indique le service sûreté de la RATP dans un message envoyé aux équipes, ce dimanche 5 avril, ajoutant : "Cyril laisse un souvenir unanime de son implication et de sa conscience professionnelle au sein de la GPSR."Le trentenaire était adhérent au syndicat SUD-RATP, ses collègues, ainsi que ceux d'autres syndicats lui ont rendu hommage sur Twitter. Il s'agit du deuxième décès au sein de la RATP, où des cas de Covid-19 avaient été signalés dès le début du mois de mars.Les personnes jeunes et au profil sportives ne sont pas épargnées par le virus. Giancarlo Agostino di Maria, un Bruxellois de 40 ans adepte du crossfit, avait également perdu la vie la semaine dernière Par ailleurs, en France comme en Belgique et au Royaume-Uni , des adolescents ont été tués par le Covid-19. Outre-Manche, les autorités sanitaires ont même annoncé le décès d'un enfant de 5 ans , samedi.