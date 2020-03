Coronavirus : quand la pâtisserie Meert offre des viennoiseries au CHU de Lille

Ce matin Meert a ouvert un magasin au chu de Lille . Merci à vous . Le Samu assure la livraison vers la réanimation les maladies infectieuses la pharmacie la réanimation..tous très sensibles à vos attentions pic.twitter.com/wOZwiEeLyC — Patrick Goldstein (@PatrickGoldste4) March 21, 2020



"On sait que cela va durer encore un peu"

Gilberto la bottega fred le merveilleux et croquet . Nos amis du vieux lille . Les urgences les maladies infectieuses les Rea et le Samu ..vous remercient sincèrement pour toutes ces attentions .. trop bon pour le ventre et le moral . Merci pic.twitter.com/3UjKwluSZC — Patrick Goldstein (@PatrickGoldste4) March 19, 2020

"Un petit clin d'oeil", commente Thierry Landron, le patron de Meert, pour décrire l'acte généreux de sa boulangerie pâtisserie. Ce matin, les équipes soignantes ont pu déguster des croissants, brioches et autres pains au chocolat de la prestigieuse enseigne.Le geste, très discret - aucune mention n'en a été faite sur les réseaux sociaux par les équipes pâtissières - a été salué sur Twitter par Patrick Goldstein, le chef des urgences du CHU de Lille."On a un peu de mal à savoir à qui donner, comment distribuer", explique le commercant. Alors, avec un de ses pâtissiers, ils ont décidé de préparer des viennoiseries pour les soignants, "pour donner un coup de main", complète-t-il.Thierry Landron évoque aussi la gestion de ses matières premières : "On sait que cela va durer encore un peu et nous avions des matières premières à passer alors on a décidé de préparer des viennoiseries."Samedi matin vers 8 heures, les boulangers sont donc venus apporter leurs victuailles au CHU. Mais pas question de prendre le petit déjeuner ensemble : pour éviter tout risque, les paquets ont été déposés devant le SAMU qui s'est ensuite chargé de disperser les viennoiseries dans les services de réanimation et de pharmacie.Plus tôt dans la semaine, d'autres enseignes du Vieux Lille comme la pizzeria La Bottega ou la pâtisserie Les Merveilleux de Fred avaient elles aussi apporté quelques douceurs au personnel soignant.