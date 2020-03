Coronavirus : la ville de Lille annule les loyers de mars et d'avril pour les commerçants utilisant ses locaux

[ COMMERCES ]

La Ville de #Lille annule les loyers de mars & d’avril pour les commerces dont les locaux lui appartiennent. Une cellule d’information et d’accompagnement des entreprises, commerçants et artisans lillois, lommois et hellemmois est aussi disponible 👉 03 20 49 50 84 pic.twitter.com/j5o8QcKmk7