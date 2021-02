Coupe du monde de rugby 2023 à Lille : découvrez quels sont les 5 matches qui auront lieu à Pierre-Mauroy

L'accord entre la Métropole européenne de Lille et les organisateurs de la Coupe du monde de rugby 2023 en France, signé le 11 septembre, prévoyait l'organisation "d'au moins 4 matches" de poule. Il y en aura finalement 5 au stade Pierre-Mauroy, situé à Villeneuve-d'Ascq. Une rencontre entre un pays de la zone Asie/Pacifique et un pays de la zone Europe, prévue le 8 octobre 2023, a été ajoutée aux quatres initialement prévues. Le calendrier des phases de poule a été dévoilé ce vendredi 26 février par les organisateurs. "Ce n'est pas 4 mais 5 matchs que la MEL Lille accueillera au stade Pierre-Mauroy dont un de l'équipe de France. Une nouvelle réussite pour notre territoire", s'est réjoui le président de la MEL, Damien Castelain.

Le jeudi 14 septembre 2023, l'enceinte nordiste accueillera le match du quinze de France face à une nation de la zone "Amériques" dont le nom n'est pas encore connu. Puis l'Angleterre le samedi 23 septembre et le samedi 7 octobre et l'Ecosse, le samedi 30 septembre, contre un autre pays européen, fouleront la pelouse habituellement réservée aux footballeurs du LOSC.

