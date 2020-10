Covid-19 : "10 jours complémentaires sans mesures nouvelles" dans la métropole lilloise, annonce Martine Aubry

Une forte poussée de l’épidémie pourrait changer les plans établis ce jeudi

"Ne pas arriver à ce que nous ne voulons pas, c’est-à-dire la fermeture des bars et des restaurants comme cela a été fait à Marseille" Martine Aubry, maire de Lille

Les bars et restaurants de la métropole lilloise bénéficient d’un sursis. A la sortie de Matignon, où elle était reçue par le Premier ministre Jean Castex en compagnie du président de la métropole de Lille Damien Castelain,"Le Premier ministre nous a donnés dix jours complémentaires, donc quinze jours complets (depuis le samedi 26 septembre) sans mesures nouvelles", a annoncé la maire de Lille, en expliquant que Jean Castex a répondu favorablement à sa demande et celle du président de la MEL, alors que la métropole lilloise se trouve en zone d’alerte renforcée et que les bars, notamment, ferment à 22 heures."Nous avons demandé au Premier ministre, qui l’a accepté, de nous laisser quinze jours à partir de samedi dernier, c’est-à-dire encore dix jours, pour vérifier si les mesures prises par le gouvernement portent le succès qu’on attendait, une réduction des taux d’incidence.""Si cela n’était pas le cas sous ces 15 jours, ou s’il y avait une dramatisation dans les jours qui viennent, et vu les taux qui sont déjà extrêmement élevés, nous serions amenés à reparler avec le Premier ministre de mesures complémentaires."La maire de Lille craint notamment une fermeture totale des bars et restaurants comme à Marseille : ""Je suis extrêmement inquiéte de la situation, qui est extrêmement difficile dans la métropole lilloise et à Lille en particulier. On a un taux d’incidence extrêmement lourd, et aussi un taux qui commence à toucher les personnes âgées, même si aujourd’hui nos hôpitaux tiennent le coup en termes de lit de réanimation. Nous sommes tous d’accord qu’il faut suivre au jour le jour (la situation) et être capable de prendre des mesures complémentaires si celles-ci s’avéraient nécessaires."