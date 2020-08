Covid-19 : un bar lillois fermé 6 mois pour non-respect des règles sanitaires

#Sécurité #Protection #Population Non respect des réglementations administratives et des règles sanitaires : le préfet du #Nord ordonne la fermeture administrative d’un bar lillois pour 6 mois. pic.twitter.com/I9nlj5dDrt — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) August 27, 2020

La préfecture du Nord a annoncé la fermeture d'un bar de Lille pour six mois, pour cause de "non respect des réglementations administratives et des règles sanitaires".Cette fermeture administrative s'appuie sur le Code de la santé publique , qui stipule que "la fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois" en cas d'infraction. Si l'on en croit le texte de loi, cet établissement, dont le nom n'a pas été communiqué par la préfecture, avait auparavant reçu un avertissement.Les bars, cafés et restaurants doivent suivre des consignes sanitaires strictes, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Outre les consignes imposées aux clients comme dans tout lieu clos, d'autres concernent spécifiquement le personnel : port du masque obligatoire, lavage de mains au gel au moins toutes les yeux, port de charlotte en cuisine, distanciation physique, plan de nettoyage et de désinfection des surfaces... énumérait un document publié fin mai à destination de la profession.