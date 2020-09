Covid-19 : “Ce qui bloque c’est la mauvaise organisation des tests en France”, pour le Pr. Froguel du CHU de Lille

J ai dit a @France3tv que réduire la periode d isolement a 7 jours et en meme temps accepter que les 1M de tests/sem soient réalisés en 1 sem c est de le gabegie de fonds publics (54€ le test). Vite des plateformes regionales de test 7/7 en 24h chrono seule solution qui marchera — Philippe Froguel (@philippefroguel) September 12, 2020

Des délais trop longs

“Ce qui bloque c’est la mauvaise organisation des tests en France.” Pr. Froguel

Pas forcément de pénurie de tests à craindre

Ce matin 10h devant ⁦@PasteurLille⁩ . Est ce raisonnable? A quand un centre de prelevement regional 7/7 et une plateforme a haut debit PCR a Lille: Synlab le propose ⁦@UMR1283⁩ le soutient ⁦@France3tv⁩ ⁦@VDNLille⁩ pic.twitter.com/C5VEmwhcdz — Philippe Froguel (@philippefroguel) September 1, 2020

Le professeur Philippe Froguel, du CHU de Lille, est dubitatif en ce qui concerne les annonces du gouvernement depuis le début de la crise sanitaire. En mai dernier déjà, quand le gouvernement promettait 700.000 tests par semaine, le professeur Froguel exprimait son septicisme : "tout le monde ment, on ne pourra pas" Le Premier ministre a annoncé une multiplication du nombre de tests et une réduction de la période de quarantaine, de deux semaines à une seulement."On fait un million de tests par semaine, hélas pour la plus grosse partie de ces tests, les résultats se font en quelques jours", déplore le professeur. Si on considère que l’isolement doit être de 7 jours et que l’on met une semaine à avoir le résultat, cela ne sert strictement à rien.”Pour le professeur, il faut envisager une autre organisation, à échelle plus réduite. "Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas encore accepté nos propositions de faire des grandes plateformes régionales", regrette-t-il. Leur atout ? Une capacité à "faire 10 000 ou 20 000 tests par jours, au moment où l'on en a besoin et à l'endroit où il faut." Philippe Froguel prend l'exemple du centre lillois : "Il faudrait vraiment tester les université."D'après lui, en faisant appel à divers fournisseurs, les laboratoires n'ont pas à craindre de pénurie de réactifs pour les tests. "C'est tout à fait jouable, à condition que l'on fasse cela de manière très sérieuse et très organisée", affirme le professeur.Le chef des urgences du CHU de Lille, Patrick Goldstein, aurait fait part de son inquiétude. Une augmentation des hospitalisations et patients en réanimation laisse envisager des situations comme à Nantes ou Lyon où l'épidémie reprend de plus belle. Le passage du Pas-de-Calais en zone rouge est aussi un marqueur de l'accélération des contaminations.Philippe Froguel souligne que l'"on arrive pas aujoud'hui à protéger les personnes à risques". Il donne un dernier conseil, à l'intention des jeunes surtout : "Si vous voulez faire quand même la fête, il faut que vous protégiez vos aînés. N'allez pas voir vos parents ou grands-parents et [faites] très, très attention. Sinon, obligatoirement, ils vont être contaminés un jour."Six autres médecins du CHU appellent d'ailleurs dans une tribune à éviter tout rassemblement privé