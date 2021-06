Covid-19 : des créneaux de vaccination réservés aux étudiants de Lille

Juste avant que tombent les résultats de ses examens, elle a décidé de sauter le pas. Jade, 20 ans, étudiante en droit, s’est faite vacciner ce mercredi à Lille Grand Palais, le complexe lillois transformé en vaccinodrome, une décision prise depuis plusieurs mois. "Je voulais d’abord protéger mes proches, explique la jeune femme, j’habite toujours chez mes parents, donc vaccinée, la vie sera plus facile."

Elle pourra aussi retourner enfin voir ses grands-parents, qu’elle n’a pas revus depuis le début de la crise sanitaire. "Enfin, rajoute-t-elle, j’aimerais bien profiter aussi de ma jeunesse et des festivals cet été, alors si le pass sanitaire est nécessaire…"

Plutôt que de s’enregistrer sur des sites médicaux, Jade a préféré s’inscrire sur des créneaux réservés à partir de son compte étudiant, une procédure plus simple d’accès. Des créneaux réservés exclusivement aux étudiants et au personnel de l’Université de Lille.

💉Information vaccination



Dès le 5 juin, l'Université de Lille et le @CHU_Lille proposent des créneaux de vaccination réservés au Zénith de Lille pour les étudiants et personnels #ULille2022



👉Infos et prise de rendez-vous : https://t.co/xog2Aegapl pic.twitter.com/tVnIs96SsN — Université de Lille (@univ_lille) June 4, 2021

"Nous avons essayé de tout mettre en œuvre pour que la rentrée de septembre se passe le plus normalement possible", explique Jean-Christophe Camart, Président de l’Université de Lille. "La couverture vaccinale, on en est bien conscient, sera l’un des éléments clefs pour éviter de nouveaux clusters. D’où la mise en place de ces créneaux pour inciter nos étudiants à se faire vacciner."

Au niveau national, la campagne de vaccination pour les plus de 18 ans ne devait en effet débuter que mi-juin. D’où l’intérêt de ces créneaux précoces. "Ce que j’ai perçu en me déplaçant au vaccinodrome lillois, explique le doyen, c’étaient que nos étudiants ont tous bien conscience de l’enjeu de cette vaccination pour leurs proches, leur familles et leurs amis. Ce sont des étudiants responsables."

Préparer la rentrée universitaire de septembre

Tous les scénarios restent envisageables pour la rentrée prochaine selon lui. "Pas plus tard qu’hier, nous avons eu un échange sur la rentrée en conseil d’administration. On part sur l’idée qu’on aura une rentrée normale avec une jauge complète. Mais on exclut pas deux autres alternatives : une jauge intermédiaire à 50 % ou un confinement."

Depuis un an et demi, le fonctionnement de l’université a été chamboulé. "Après la sidération du premier confinement, explique le président, nous avons mis en place, à partir de la deuxième vague, des outils pour parer l’obligation faite aux étudiants de ne pas revenir en cours. Nous avons aidé bon nombre d’entre eux en situation de naufrage informatique, on a adapté beaucoup de salle d’enseignement aux captations vidéo et pour financer tout ça, on a dégagé des budgets importants."

L’Université de Lille compte près de 80 000 étudiants et 7500 salariés. • © Université de Lille

Une vaccination qui semble plébiscitée par les étudiants. S’il n’est pas possible de connaître le nombre exact de vaccinés dans cette population, un chiffre permet cependant de s’en faire une idée : dans le département du Nord, le nombre de jeunes âgés de 18 à 24 ans a avoir reçu une première dose de vaccin s’élevait déjà jeudi à 32,7 % de la population totale. L’Université de Lille compte près de 80 000 étudiants et 7500 salariés.