Covid-19 : Le Dr. Dauchet préconise des mesures plus strictes tout en souhaitant rouvrir les lieux culturels

Maître de conférence en santé publique, Luc Dauchet a co-signé une tribune dans le JDD, où il recommande des mesures de prévention plus strictes pour "limiter la violence d’une troisième vague". Il propose un reconfinement au Nouvel an tout en réclamant la rouverture des lieux culturels.

Dans une tribune au Journal du Dimanche (JDD), co-signée avec le spécialiste de santé publique Philippe Amouyel, Luc Dauchet, maître de conférences en santé publique au CHU de Lille, préconise des nouvelles restrictions pour "limiter à tout prix la violence d’une troisième vague" que "ni les personnels soignants, ni les Français ne pourraient la supporter".

En parallèle de ces mesures, le médecin lillois recommande de "commencer à reprendre, de manière raisonnée et partagée, notre vie sociale en ouvrant les lieux culturels".

Dans une tribune au JJD, vous proposez un reconfinement "éclair" du 31 décembre au 2 janvier, pourquoi ?

Nous avons proposé un confinement autour de ce 31 décembre, l'objectif étant d'éviter les rassemblements festifs, importants pour les gens, mais extrémement risqués pour la propagation du virus. L'idée était d'élargir le couvre-feu en place, pour limiter le nombre de personnes au réveillon. [Il faut] anticiper la venue d'une troisième vague et aussi réduire le plateau [de cas de contaminations] sur lequel nous sommes.

Vous réclamez également la réouverture des lieux culturels ?

Si chacun est attentif [aux gestes barrières], cela permettra de rouvrir les lieux de culture, qui, comme les commerces, ne sont pas des lieux à risque. En se testant régulièrement, nous pouvons limiter les risques, comme cela a été fait d'ailleurs dans les lieux de culte.

Avec l'ouverture des commerces, nous aurions du voir un rebond de l'épidemie deux semaines après. Finalement, nous n'avons pas tellement vu de rebond. Cela a donc permis de relancer l'économie sans augmenter le risque.

Qu'en est-il des bars et restaurants ?

Pour les restaurants c'est un peu plus compliqué. Mais ce ne sont pas des lieux qui sont plus à risque que de recevoir des gens chez soi. Si nous respectons les règles sanitaires, mais à condition qu'il y ait une contrôle de l'épidémie, nous pourrons aussi rouvrir les restaurants.

Un reconfinement est-il inévitable ?

Actuellement nous sommes à une phase de plateau. Si ça ne monte pas, nous pouvons éviter un reconfinement.

Un reconfinement pourrait être utile pour faire diminuer le plateau, faire baisser la pression sur les hôpitaux ainsi que diminuer le nombre de malades et de morts. Mais pour que cela fonctionne il faudra que ce soit un confinement accepté et respecté par la population. Or nous avons vu à la fin du second confinement qu'il y avait un essoufflement.

Ce qui est important, c'est de faire appel à la responsabilité de chacun. Si un confinement était décidé, il serait plus efficace s'il était fait en concertation avec les acteurs et les élus locaux. Il serait alors davantage respecté par la population locale.