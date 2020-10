Covid-19 : Une évolution "préoccupante" à Lille, annonce le ministre de la Santé Olivier Véran

Nous avons indiqué aux maires de Lille, Grenoble, Lyon, Saint-Etienne et de Toulouse que si les mesures mises en place ne produisent pas suffisamment d’effets, nous pourrions être conduits la semaine prochaine à placer ces territoires en zone d’alerte maximale. #COVID19 — Olivier Véran (@olivierveran) October 1, 2020

Semaine après semaine, la situation sanitaire s’aggrave en France. Une semaine après avoir passé Lille et la métropole en zone d’alerte renforcée, jeudi lors de son point presse quotidien sur l’évolution de l’épidémie. "Dans cinq métropoles, l'évolution des derniers jours reste très préoccupante (...). Il s'agit des métropoles de Lille, de Lyon, de Grenoble, de Toulouse, de Saint-Etienne", a prévenu le ministre de la Santé."A Lille, l'incidence monte, elle atteint près de 300 pour 100 000 habitants, elle est à 165 pour 100 000 habitants chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Mais le taux d'admission en réanimation pour les malades du Covid est en dessous des 30%, il est quand même élevé à 25%."Et d’ajouter : "Nous avons indiqué aux maires de Lille, Grenoble, Lyon, Saint-Etienne et de Toulouse que si les mesures mises en place ne produisent pas suffisamment d’effets, nous pourrions être conduits la semaine prochaine à placer ces territoires en zone d’alerte maximale."Quelques minutes plus tard, l’épidémiologiste Arnaud Fontanet a donné des précisions sur la situation dans la région.Ces annonces s’inscrivent dans un contexte préoccupant à Lille et dans la métropole. La maire de Lille, qui était reçue par le Premier ministre Jean Castex ce jeudi matin,