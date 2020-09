Covid-19 : fermeture des restaurants à 00h30 et interdiction de la vente d’alcool à 20 heures dans la métropole lilloise

#COVIDー19 Le territoire de @MEL_Lille est placé en zone d'alerte renforcée. Le taux d'incidence est de 302,4 pour 100 000 hbts.

La lutte contre le virus est l'affaire de tous et repose sur une responsabilité individuelle et collective.

Ci-dessous les mesures sanitaires : pic.twitter.com/MTmgBMqEpK — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) September 25, 2020

Limitation à 30 personnes des grands évènements festifs, associatifs et familiaux qui pourrait entraîner le non-respect des gestes barrières et la consommation de boissons (fêtes locales, soirées étudiantes et dansantes, mariages, tombolas) dans les salles polyvalentes et des fêtes.

Fermeture de 00h30 à 6 heures des restaurants, débits de boissons et assimilés ainsi que les commerces d’alimentation générale.

Les restrictions dans la MEL

Interdiction des événements de plus de 1 000 personnes (pour ceux de 1 000 et moins : les protocoles sanitaires doivent être strictement respectés)

Fermeture des salles de sport, gymnases et piscines (sont interdites les activités sportives en milieu clos, à l’exception du sport scolaire, professionnel et des activités pour mineurs)

Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public (parcs, jardins, plages, digues, espaces fluviaux, forêts…). Sont exclues les manifestations revendicatives déclarées.

Deux jours après les annonces du ministre de la Santé Olivier Véran et le passage de la métropole lilloise en zone d’alerte renforcée – fermeture des bars à 22 heures, abaissement de la jauge de rassemblement à 1 000 personnes… – le préfet des Hauts-de-France a précisé les modalités des restrictions qui s’appliqueront dans la métropole lilloise et dans le reste du département du Nord.La disposition la plus importante, et attendue, vient de l’heure de fermeture des restaurants :comme annoncé par le gouvernement mercredi.Le préfet a également pris un arrêté afin"avec une reprise brutale de l’épidémie ces dernières semaines". "À ce jour, seul le territoire de la MEL est concerné par le passage en zone d’alerte renforcée et par le renforcement des mesures. L’évolution rapide de la situation pourrait amener, rapidement, ces prochains jours, à l’extension de l’alerte renforcée à d’autres territoires du département", explique-t-on du côté de la préfecture.Le reste du département du Nord et le Pas-de-Calais, placés en zone d’alerte, sont touchés par deux restrictions à partir du lundi 28 septembre:

À partir de ce lundi 28 septembre, et pour 15 jours

Fermeture des bars et des salons de thé à 22 heures (les restaurants ferment à 0h30)

Interdiction des événements festifs, associatifs et familiaux dans les établissements recevant du public, susceptibles d’entraîner le non-respect des gestes barrières et la consommation de boissons (fêtes locales, soirées étudiantes, soirées dansantes, mariages, tombolas…)

Interdiction de la vente d’alcool à emporter et la consommation d’alcool sur la voie publique entre 20 heures et 6 heures

Interdiction de diffusion de la musique amplifiée sur la voie publique de 20 heures à 6 heures

Pour Martine Aubry, fermer les bars à 22 heures, "c'est une ineptie"

"Nous arrivons à des mesures qui pénalisent tout le monde, et je le regrette profondément. 22 heures, c'est une ineptie. Dire à des bars de fermer à 22 heures, autant leur dire qu'ils doivent fermer. Certains bars ne respectent pas les mesures: c'est eux qu'il faut sanctionner, et pas sanctionner toute une profession. Faute d'avoir fermé à temps certains établissements qui ne jouaient pas le jeu (...), aujourd'hui on prend une mesure, 22 heures, qui n'a pas de sens. Sur 800 bars à Lille, s'il y a une petite centaine qui créent des problèmes, on enquiquine tout le monde alors que les artisans, les commerçants, les restaurateurs et la majorité des bars ont respecté les règles.""On va au-devant de difficultés sanitaires plus importantes. Il y a une épidémie qui a repris de la force, mais en plus de l’épidémie, on va avoir l’arrivée de la grippe saisonnière, qui met à mal notre système de santé. Tout ce qui peut être fait pour freiner doit être fait, mais ensuite, il faut que le ministre de Santé nous dise clairement les choses. Les bars et restaurants vont fermer à 22 heures (Xavier Bertrand a réagi jeudi, avant les précisions de la préfecture sur la fermeture des restaurants à 00h30), mais que va-t-il se passer après 22 heures ? Les gens qui veulent finir la soirée, si c’est pour se retrouver chez eux ou dans des lieux privés sans protocole sanitaire, est-ce qu’on ne court pas à un grand risque ?Il faut nous dire si c’est clairement dans les bars et les restaurants qu’il y a le plus de clusters (…). Si des bars et des restaurants ne respectent pas les protocoles sanitaires, il faut les fermer. Si on décide de les faire fermer, il faut les compenser à 100 %. Les salariés vont se retrouver au chômage, et les patrons à la rue. Tout ce secteur de l’événementiel, c’est vital pour l’économie."