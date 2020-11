Interview : "il faut absolument que les diabétiques soient bien suivis", souligne un professeur au CHU de Lille

Philippe Froguel est professeur au CHU de Lille et à l’Imperial College de Londres. Il dirige l'EGID, un institut de recherche installé à Lille, qui est à la pointe de la recherche sur le diabète.Il rappelle qu'un diabète mal contrôlé fait courir un risque important de complication en cas de contamination à la Covid-19. Une problématique très importante dans les Hauts-de-France, région la plus touchée par le diabète.Philippe Froguel : "On sait aujourd'hui qu'il y a trois facteurs de risques : le fait d'être un homme, l'âge et l'obésité. Ce que l'on peut dire c'est que l'obésité couplée à un diabète mal contrôlé fait courir un risque important en cas de contamination à la Covid-19.On se rend compte que parmi les patients en réanimation beaucoup présentent une glycémie instable. C'est notamment le cas pour les moins de 65 ans. La plupart d'entre eux sont obèses et diabétiques."P. F : Tout à fait. Il y a 7% de diabétiques dans le Nord, contre 4% en moyenne dans le Sud. Il y a d e nombreuses causes à cela, comme la mauvaise nutrition ou l'inactivité physique. Il faut aussi ajouter que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont diabétiques.On estime qu'il y a en France 1 million ou 1,5 million de personnes dans ce cas. Beaucoup de gens sont très mal soignés et ils présentent donc des risques très importants de complication.P. F: Ce sont des patients qui présentent souvent des anomalies d'immunité. Leur organisme aura moins de réponses immunitaires et ils se débarrasseront moins facilement des virus. A l'inverse, il peut arriver aussi qu'ils subissent des chocs inflammatoires.P. F : Quand on est diabétique, il faut vraiment faire très attention et respecter rigoureusement le confinement. Néanmoins, cela peut avoir des effets néfastes. On voit des patients qui ne vont pas voir leur médecin ou qui ne vont pas contrôler leur glycémie à l'hôpital. Il faut absolument faire contrôler son état de santé. "L'EGID (Institut européen de génomique du diabète) organise ce samedi 14 novembre une conférence à distance pour présenter le résultat de ses dernières recherches.