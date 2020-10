Covid-19 : l’Institut Pasteur de Lille lance un essai clinique à grande échelle financé par LVMH

Essais cliniques "dans les meilleurs délais"

Une molécule très prometteuse

LVMH aporte 5 millions d’euros

L'Institut Pasteur de Lille a annoncé vendredi le lancement prochain d'un essai clinique pour "vérifier l'efficacité" d'une molécule testée in vitro contre le Covid-19, un projet "rendu possible" par un don de cinq millions d'euros du géant du luxe LVMH."Les chercheurs de l'Institut Pasteur de Lille ont récemment identifié une molécule particulièrement efficace - in vitro - face au virus SARS-Cov-2", affirme dans un communiqué l'Institut, fondation de recherche privée reconnue d'utilité publique.Pour "poursuivre leurs travaux" et "confirmer l'efficacité de ce traitement, les chercheurs doivent dorénavant et dans les meilleurs délais procéder à des essais cliniques", ajoute-t-il.L'essai clinique prévu "à grande échelle" sera financé par une "contribution exceptionnelle" du groupe de luxe LVMH, qui "est entré en contact" avec l'établissement "dès l'annonce de ses premiers résultats sur ces travaux".Selon le Pr Xavier Nassif, directeur général de l'Institut Pasteur de Lille cité dans le communiqué, "c'est grâce à la mobilisation de donateurs et d'entreprises que l'Institut Pasteur de Lille a pu engager ce combat contre la Covid-19."La molécule présentée par la direction de l'institut comme "très prometteuse" a été identifiée par la start-up Apteeus, hébergée par l'Institut et spécialisée dans le repositionnement de médicaments, qui a passé au crible 2.000 d'entre eux, déjà donnés chez l'Homme.Cette molécule, qui semble présenter une très grande puissance contre le virus, "sera sans équivalent si on démontre qu'elle marche in vivo", avait indiqué fin septembre Xavier Nassif.Appartenant à la catégorie des antiviraux, elle est utilisée dans un médicament qui n'est actuellement disponible "que dans certains pays d'Europe", selon lui."Il est vital que ces recherches puissent se poursuivre et c'est dans ce but que j'ai décidé d'apporter un soutien pour cette phase capitale d'essais cliniques", explique Bernard Arnault, cité dans le communiqué.L'Institut Pasteur de Lille investit chaque année 17 millions d'euros en recherche grâce aux dons, legs et mécénat d'entreprise.