Covid-19 : à Lille, la Grande Roue sera finalement installée mais restera fermée au public

Le gouvernement a communiqué cette nuit de nouvelles dispositions sur les établissements recevant du public, comme la Grande Roue, qui ne peuvent ouvrir mais peuvent en revanche être installés sans le public. Ville de Lille

Installée gracieusement

Une lumière dans la ville

Même fermée au public, la roue brillera pour les familles, les enfants, les personnes qui ont besoin de réconfort... Car noël sans la roue, ce n'est plus vraiment noël. La roue qui tourne, c'est la vie qui continue. On sera une lumière dans la ville, comme un phare au milieu de l'océan Matthieu Lestoquoy, propriétaire de la Grande Roue

Pour le plaisir des yeux...La Grande-Roue sera finalement installée sur la Grand Place de Lille, mais ne pourra pas recevoir de public.Alors que le préfet jugeait son installation incongrue hier, la Ville de Lille a finalement décidé qu'elle ornerait bel et bien la Grand Place comme chaque année, accompagnée de son grand sapin.Matthieu Lestoquoy, propriétaire de la Grande Roue, s'émeut de cette nouvelle. "Quelle joie cela a été quand Martine Aubry m'a annoncé que notre plan fou allait être mis en place". Cela fait plusieurs mois que le forain et son équipe travaillent à un plan pour pouvoir installer coûte que coûte la grande roue en cette année de crise sanitaire."L'installation sur la Grand Place nous coûte d'habitude plusieurs dizaines de milliers d'euros, la ville a accepté que nous nous installions gratuitement, compte tenu du fait que nous n'allons pas accueillir de public. En cette période financière compliquée, cela nous soulage beaucoup ", confie Matthieu Lestoquoy.Au delà de l'aspect financier, le forain se sent porté d'une mission, celle de faire vivre la magie de noël, en ces temps difficiles."Même fermée au public, la roue brillera pour les familles, les enfants, les personnes qui ont besoin de réconfort... Car noël sans la roue, ce n'est plus vraiment noël. La roue qui tourne, c'est la vie qui continue. On sera une lumière dans la ville, comme un phare au milieu de l'océan."La Grande Roue fait partie du paysage lillois depuis 32 ans. Elle attire chaque année des milliers de personnes et fait vivre la Grand Place pendant la période des fêtes. "Je pense aux commerçants qui s'inquiétaient de voir la place vide, c'est une bonne nouvelle pour eux aussi", ajoute Matthieu Lestoquoy.L'installation commencera dès lundi, "nos camions sont prêts à faire feu, toutes nos équipes sont folles de joie", affirme le forain, qui ne désespère pas de voir la Grande Roue s'ouvrir au public le 15 décembre prochain, si les conditions sanitaires le permettent.