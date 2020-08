Covid-19 - Lille : la mairie va distribuer deux nouveaux masques lavables par foyer

La ville de Lille va de nouveau distribuer, courant septembre, deux masques lavables et réutilisables dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, a annoncé mercredi la maire PS Martine Aubry.

Afin de poursuivre tous ensemble la lutte contre l’épidémie de covid-19, j’ai décidé d’adresser à nouveau deux masques lavables et réutilisables à tous les foyers lillois, lommois et hellemmois. pic.twitter.com/2i1QLQJaRJ — Martine Aubry (@MartineAubry) August 26, 2020

Homologués

"Aujourd'hui, nous ne devons pas relâcher nos efforts pour continuer à lutter contre la reprise de l'épidémie. J'ai donc décidé d'adresser à nouveau deux masques par foyer, qui seront portés par La Poste à domicile entre le 7 et le 21 septembre. Les masques représentent en effet un coût financier qui pose problème à certains d'entre nous", déclare Mme Aubry dans un communiqué.Les masques distribués sont des modèles homologués, 220.000 étant réutilisables jusqu'à 50 lavages et 80.000 jusqu'à 40 lavages.La mairie de Lille avait déjà distribué de tels masques aux habitants lors du déconfinement en mai.Depuis fin juillet, le port du masque a été rendu obligatoire par le préfet du Nord dans l'espace public dans un certain nombre de zones de la métropole lilloise.