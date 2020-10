Covid-19 : le marché de Noël de Lille 2020 annulé

Le marché de Noël de Lille, fort de sa centaine de chalets et de son million de visiteurs, est annulé cette année. En cause, la circulation active du virus dans la métropole lilloise.

Le marché de Noël de Lille, fort de sa centaine de chalets et de son million de visiteurs, est annulé cette année. En cause, la circulation active du virus dans la métropole lilloise. • © MAXPPP

À ce sujet, la rédaction vous recommande Le marché de Noël d'Arras 2020 est annulé

"Il fallait annuler"

Après l’annulation du marché de Noël d’Arras annoncée au début du mois de septembre, la nouvelle était redoutée. Lille n’accueillera finalement pas de marché de noël place Rihour cette année. En cause, la recrudescence du nombre de contaminations dues à la Covid-19 dans la métropole lilloise.Un coup dur de plus après l’annulation de la braderie en septembre , alors que les chalets de la place Rihour accueillent chaque année un million de visiteurs, soit le deuxième événement le plus fréquenté après la braderie dans la métropole lilloise.

Romuald Catoire, patron de la Fédération du commerce, de l’artisanat et des services en charge de l'organisation du marché de Noël, a longtemps espéré... avant de déchanter face à la reprise de l’épidémie de Covid-19 et de devoir se résoudre à annuler.

"On avait envisagé tous les scénarios possibles depuis le mois de mars. Les échéances se sont rapprochées et la dégradation de la situation sanitaire ne nous permet plus de garantir la sécurité et la sérénité de l’événement." Romuald Catoire, président de la fédération du commerce, de l'artisanat et des services à La Voix du Nord

Le marché de Noël devait se tenir du 20 novembre au 31 décembre 2020. Reste à savoir si la mairie maintiendra l'installation de la grande roue sur la Grand Place, autre attraction majeure des festivités de Noël.