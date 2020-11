Covid-19 : "Nous n’aurons sans doute pas la grande roue cette année" prévient Martine Aubry, maire de Lille

La magie de Noël dans la ville avec ou sans grande roue

"Malgré ce climat très anxiogène, il faut qu’on retrouve pour ces fêtes de Noël un sentiment de gaité dans la ville." Martine Aubry, maire de Lille

Alors que la Covid-19 a déjà eu la peau du marché de Noël de Lille, la mythique grande roue d’ordinaire installée pour les fêtes de fin d’année ne devrait pas être installée, contexte sanitaire oblige. C’est Martine Aubry qui l’a annoncé lors d’une conférence de presse ce mercredi 25 novembre, même si rien n’est officiellement acté."Nous n’aurons sans doute pas la grande roue, et pourtant les propriétaires ont présenté un protocole sanitaire strict avec le nettoyage des nacelles avant et après etc…" se désole la maire de Lille.C’est en effet la Préfecture du Nord qui se montre réticente, prévoyant que le décret publié par le gouvernement ce vendredi sur les différentes phases du déconfinement exclue les activités des forains, dont fait partie la grande roue."Installer la grande roue, c’est aussi sécurisé que s'il n’y en a pas, puisque qu’on met en place des files d’attente" argumente Martine Aubry, qui se rangera toutefois derrière l’avis du préfet.Néanmoins, la municipalité affiche son souhait de déployer la féérie de Noël, avec ou sans grande roue. Des sapins seront installés tout autour de la déesse sur la Grand Place et la musique de Noël raisonnera dans les rues de la ville.Les illuminations dans les rues de Lille, Lomme et Hellemmes seront allumées dès ce samedi, jour de réouverture des commerces.Et la mairie va distribuer à tous les commerçants des vitrauphanies (des autocollants pour vitrines) et des guirlandes à installer pour créer une homogénéité dans la ville et inciter les métropolitains à regagner le centre-ville pour acheter local pour ces fêtes de fin d’année.