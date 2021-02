Covid-19 / respect des mesures sanitaires : des contrôles renforcés sont prévus ce week-end dans les Hauts-de-France

"J’en appelle à la responsabilité de chacun pour que ce week-end à la météo favorable ne se traduise en aucun cas à un relâchement des mesures sanitaires", prévient le directeur de cabinet attaché au préfet de région, Richard Smith.

La météo favorable du week-end laisse craindre à la préfecture un relâchement des mesures sanitaires par la population. "Il faut que chacun reste sérieux, complètement mobilisé dans l'application des mesures sanitaires, ce qui nous permettra une propagation virale moins importante."

Une opération de contrôle importante à Wazemmes

Concrètement, cet appel s'est traduit dès ce vendredi soir par une opération de contrôle d'envergure dans le quartier de Wazemmes à Lille. Selon la préfecture du Nord, près de 80 personnes ont été contrôlées, 17 ont été verbalisées pour non-respect du couvre-feu, et 4 ont été interpellées pour des faits non-liés : détention de stupéfiants ou conduite sous l'influence de stupéfiants, vente à la sauvette de cigarettes,...

"On constate un relâchement de la part de certains individus", remarque Jean-François Papineau, directeur départemental de la sécurité publique du Nord. "La population dans son ensemble est raisonnable et est parfaitement consciente des enjeux, néanmoins, nous avons des quartiers, des endroits où des individus considèrent que la loi ne s'applique pas à leur encontre, et qu'ils peuvent errer en toute liberté sans être contrôlés."

D'autres opérations sont prévues dans le week-end sur toute la région Hauts-de-France.