Covid-19 : trois élèves testés positifs au variant sud-africain dans plusieurs établissements de l’académie de Lille

Trois élèves ont été testés positifs au variant sud-africain du Covid-19 dans l’académie de Lille entre mardi 9 et mercredi 10 février, dans trois établissements distincts : une école maternelle, un collège et un lycée. Deux se trouvent dans le Nord et un dans le Pas-de-Calais.

Après la multiplication des cas de variant britannique dans l’académie de Lille ayant entrainé la fermeture de plusieurs classes ou même d'un collège entier, trois cas du variant sud-africain ont été détectés chez des élèves dans différents établissements du Nord et du Pas-de-Calais : une école maternelle, un collège et un lycée professionnel.

Considéré comme plus contagieux, le variant sud-africain est surveillé de très près par les autorités sanitaires. Un protocole encore plus renforcé a spécifiquement été mis en place.

À Auchel, un cas positif au lycée professionnel Fernand Degrugillier

Dans le Pas-de-Calais, un élève scolarisé au lycée professionnel Fernand Degrugillier à Auchel vient d’être testé positif au variant sud-africain du Covid-19 ce mardi 9 février. Sa classe a été fermée, et élèves et enseignants vont devoir se faire tester.

La direction académique des services de l’Education nationale du Pas-de-Calais nous indique également que les élèves d'une classe de seconde du lycée Lavoisier à Auchel ont été renvoyés chez eux, après qu’un élève a été déclaré cas-contact suite à l’infection d’un de ses parents au variant sud-africain du Covid-19.

Deux cas détectés dans deux établissements scolaires du Nord

Dans le département du Nord, deux cas distincts ont été détectés mardi 9 février et mercredi 10 février. Le premier concerne un élève de maternelle de l'école Renan Buisson, située à Armentières. Dans le second cas, il s'agit d'une élève de 13 ans scolarisée au collège Anatole France à Sin-le-Noble.

"Ces deux situations ont impliqué une fermeture de classe, dès connaissance du variant, comme le prévoit le protocole sanitaire renforcé qui est rigoureusement observé", indique l'académie de Lille.

Protocole sanitaire renforcé face au variant sud-africain

Considéré comme plus contagieux, le variant sud-africain est aujourd’hui "minoritaire" sur notre territoire, indique la Direction Générale de la Santé (DGS), mais il présente un "risque d’échappement immunitaire et vaccinal". Comprenez ainsi que sa contagion est plus importante et que le variant sud-africain pourrait résister aux vaccins.

Même si le protocole sanitaire dans les établissements scolaires a été renforcé le 1er février, des mesures supplémentaires ont été prises pour tenter de contrôler au mieux l'expension de ce variant, mais également du variant brésilien, considéré lui aussi comme plus contagieux.

Si un élève est testé positif au variant sud-africain ou est cas contact d'un membre de sa famille testé positif à ce même variant, sa classe est fermée. Par la suite, élèves et professeurs doivent tous être testés. • © France 3

Ainsi, le ministère de l'Éducation nationale a défini la règle suivante : "si un enfant a été contaminé par l'un de ces deux variants ou s'il est cas contact d'un parent infecté par l'un de ces deux variants, la classe sera fermée". Par ailleurs, la durée d'isolement est portée à 10 jours contre 7 actuellement.