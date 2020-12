Covid-19 : à la veille d’un rassemblement de 700 militaires, des familles craignent un cluster à la Citadelle de Lille

"La Citadelle est un des endroits les plus surs de Lille. Ça ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de cas, les murs de la citadelle ne protègent pas du virus plus qu’ailleurs mais on fait le maximum." Commandante Alexandra Maiornikoff, cheffe des affaires publiques à l’OTAN pour le site de Lille

5 cas de covid avérés en 7 jours

Le masque absent de la cérémonie du 11 novembre ?

Concernant le masque, "il a été porté jusqu’à leur arrivée sur la place d’armes. Ils l’ont ensuite enlevé car c’était un rassemblement statique et les militaires ne parlaient pas."



Elle admet néanmoins que ces images ont pu choquer certaines familles et que le CRR FR "a entendu le message. Ainsi, lors de la prochaine prise d’armes, on gardera le masque si ça peut rassurer." D’ailleurs, la cheffe des affaires publiques affirme que le masque est désormais obligatoire dans les espaces intérieurs comme dans les espaces extérieurs de la Citadelle. Plus de 1000 militaires réunis pendant deux semaines avant Noël à Lille ? Au-delà des règles de distanciation et du port du masque, la crainte des conjoints, époux et épouses de militaires travaillant au quartier général du CRR FR de la Citadelle de Lille se porte particulièrement sur un événement.



En effet, d’après le collectif, un exercice "réunissant plus de 1200 militaires (…) venus des quatre coins de la France" doit se tenir du 4 au 18 décembre 2020 dans l’enceinte de la Citadelle de Lille. Son nom, Citadel Kleber 2020, devait initialement être organisé à Bydgoszcz en Pologne, "or les autorités polonaises ont refusé de l’organiser à cause de la pandémie", indique le collectif. Une autre version est donnée par la direction du CRR FR. L’événement aurait été rapatrié en France "par crainte de nouvelles mesures restrictives prises en Pologne" face à l’évolution de l’épidémie. "Ce n’est en aucun cas la Pologne qui a demandé à supprimer cet événement" insiste Alexandra Maiornikoff.



Ci-dessous, à titre de comparaison, une publication Facebook montrant un rassemblement similaire organisé en novembre 2019 : Une jauge contestée par la direction du CRR FR. "Le chiffre global est de 700, pas 1200. On est descendus au maximum. Une personne va jouer deux ou trois fonctions de manière à baisser l’effectif dans certains secteurs", explique-t-on, ajoutant que des tentes sont en cours de montage. Un chiffre que dément une nouvelle fois le collectif, s'appuyant sur un mail concernant le point de restauration déployé pendant l'événement et mentionnant "autour de 950 personnes pour le déjeuner et 800 pour le diner." "Ce mail donne les effectifs du DFAC (point de restauration) et les modalités de la prise des repas. À la lecture, on peut constater que le nombre de participants est différent de celui officiellement donné par le CRR FR et que les modalités fixées confirment que le site n'est pas dimensionné." Propos du collectif Protégeons nos militaires "Nous ne voulons pas être l’origine d’un cluster national comme à Mulhouse" Au-delà du rassemblement pendant la crise sanitaire jugé démesuré pour le site lillois selon le collectif, les familles de militaires demandent aux responsables d’imposer le test PCR avant et après et d’achever cet exercice au plus tard le 14 décembre, afin d’éviter tout risque de contamination à Noël et de ne pas "être à l’origine d’un cluster national comme à Mulhouse" (en mars dernier, un rassemblement évangélique avait accéléré la propagation du virus sur tout le territoire, NDLR). "Celui-ci se terminera le 18 décembre 2020. Le 19 décembre, la plupart des militaires partiront fêter les fêtes de Noel dans leurs familles aux quatre coins de la France. Ceci représentera une potentiel menace pour nos familles. Nous avons peur de transmettre le Virus. Dans cette optique, l’avancement de date de fin d’exercice permettrait aux militaires de se réaliser un test PCR le 14 décembre 2020. En cas de test positif, ils pourront effectuer une quarantaine entre le 16 décembre et le 23 décembre 2020. Cela nous assurerait de passer des fêtes de Noel en toute sécurité." Extrait du mail du collectif "Protégeons nos militaires" Impossible d’assurer des tests PCR généralisés avant et après l’exercice, répond le CRR FR. Néanmoins, "une note envoyée le 10 novembre" détaille toutes les précautions prises pour cet exercice. "Tous ceux qui rentrent dans la Citadelle auront leur température de prise. Des tests PCR sont prévus dès le moment où il y a un cas, on va surement aussi mettre en place des tests à l’aveugle dans une cellule ou une autre prise au hasard, explique Alexandra Maiornikoff. Ce n’est pas moi qui vais décider de l’emploi de ces tests mais le médecin sur site. La décision de tester pourra être prise hyper rapidement."



L’objectif affiché est donc clair. "On va réaliser cet exercice indispensable tout en protégeant la santé de nos militaires et de leurs familles. Nous faisons notre maximum", conclut la cheffe des affaires publiques du CRR FR de la Citadelle de Lille, qui souhaite apaiser coûte que coûte les craintes des familles.

En plein coeur de la Citadelle de Lille se trouve le quartier général du corps de réaction rapide de France (CRR FR), un état-major de l’armée française déployable à tout moment sur un théâtre d’opérations extérieures. Environ 430 militaires, en provenance de 14 nations différentes, y travaillent quotidiennement indique le ministère des Armées.Dans le contexte actuel de crise sanitaire et de confinement national, le collectif Protégeons nos militaires se présentant comme un regroupement de conjoints, époux et épouses de militaires s’est créé en octobre dernier, et représenterait une quarantaine de familles. Leur objectif : dénoncer la gestion de l’épidémie de Covid-19 au sein de cet état-major de l’armée de terre à la veille d'un rassemblement de plus de 700 militaires, affirmant que "le CRR FR continue de vivre normalement (sans) prendre en compte la situation sanitaire." Néanmoins, rappellent-ils, le but "n’est pas de polémiquer, mais d’informer."La situation sanitaire du CRR FR serait-elle étouffée ? C’est en tout cas ce qu’affirme le collectif, dans un mail adressé à différentes rédactions, dont France 3 Hauts-de-France, listant plusieurs manquements au règles sanitaires. Nous avons donc sollicité le CRR FR, et c’est la commandante Alexandra Maiornikoff, cheffe des affaires publiques à l’OTAN pour le site de Lille qui a répondu point par point aux différentes accusations formulées. En préambule, elle rappelle qu'elle ne connait pas ce collectif et "se demande si ce sont des gens qui travaillent chez nous ou pas", affirmant que les tentatives de prises de contacts avec celui-ci sont restées lettres mortes.Protégons nos militaires affirme qu’entre le 9 et le 14 novembre, 5 militaires positifs à la Covid-19 ont été recensés, tandis que 7 autres cas suspects sont dans l’attente des résultats de tests PCR. Des données qui, selon le collectif, "ne sont pas communiquées aux instances civiles gérant le suivi de l’épidémie."Faux, répond Alexandra Maiornikoff, qui ne souhaite néanmoins pas communiquer sur le nombre de cas mais celui-ci "est connu par l’Agence Régionale de Santé, comme dans toutes les entreprises, affirme-t-elle. La communication en interne est simple : un point de situation quotidien donne lieu à un compte rendu visible par tout le monde au sein du CRR FR. Un point hebdomadaire est également réalisé."Une multiplication des cas positifs qui interroge alors que le collectif affirme également que le port du masque et les distances de sécurité ne sont pas respectés. Pour preuve, la cérémonie du 11 novembre organisée dans l’enceinte de la Citadelle "de 8h20 à 9 heures (…) regroupant 350 militaires en position statique rassemblés sans masque et sans respect des distances de sécurité."