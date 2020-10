Covid-19 : Xavier Bertrand veut soutenir financièrement l’Institut Pasteur dans la recherche d’un traitement

.@PasteurLille, en collaboration avec Apteeus, avance dans la recherche d’un traitement contre la #COVID19 ! Lors de la prochaine séance plénière de la Région @hautsdefrance, je proposerai aux élus une délibération visant à soutenir financièrement ce programme. https://t.co/GswmHiXnvj — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) October 1, 2020

Avant d’entamer des essais cliniques, il faut des fonds. Et l’Institut Pasteur, qui aXavier Betrand a annoncé vouloir soutenir l’Institut Pasteur : "Lors de la prochaine séance plénière de la région Hauts-de-France, je proposerai aux élus une délibération visant à soutenir financièrement ce programme", a tweeté le président des Hauts-de-France, jeudi.La molécule est encore gardée secrète par les chercheurs de l’Institut Pasteur de Lille. "Ce serait un médicament qu’on prend le plus tôt possible, dès qu’on a confirmation que l’on est infecté par le virus", expliquait récemment Terence Beghyn, chercheur et président-fondateur d’Apteeus, la start-up qui s’est associée à l’Institut Pasteur.Et d'ajouter : "L’idée étant de réduire la charge virale le plus vite possible pour deux raisons : la première, réduire la période de contagion des patients infectés, et la deuxième éviter que ces patients puisse passer vers des symptômes plus graves."Avant une commercialisation qui pourrait arriver en 2021, l’Institut Pasteur cherche des fonds. Dont une partie pourrait provenir de la région.