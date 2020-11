Covid : le groupe scolaire la Salle à Lille fermé pour une semaine suite à un grand nombre de cas contacts

Les collégiens, lycéens et étudiants du groupe scolaire la Salle à Lille vont rester chez eux toute cette semaine. En cause, un membre de l'encadrement testé positif à la Covid-19 et cotoyant de nombreux services dans l'établissement, multipliant ainsi les cas contacts.

Prudence

La décision a été prise pour l’ensemble du groupe scolaire privé Jean Baptiste de la Salle à Lille (2500 élèves). Les collégiens, lycéens et étudiants scolarisés devront rester chez eux cette semaine, suite à la décision du directeur de fermer tout l’établissement. Les cours seront ainsi assurés à distance.En cause, un membre de l’encadrement a été testé positif à la Covid-19 et côtoie quotidiennement de nombreux services. De fait, les cas contacts devant être testés et isolés dans l’attente de leurs résultats sont très nombreux.Philippe Delvallée, chef d’établissement, a expliqué à nos confrères de France Bleu Nord que cette décision était prise par prudence, "pour casser la chaîne de contaminations suffisamment tôt." Il affirme également qu’aucun élève n’est cas contact. Leur retour est d’ores et déjà prévu lundi 16 novembre prochain.Lors de la rentrée de septembre, le lycée la Salle avait du fermer ses portes suite à un trop grand nombre de cas positifs parmi les élèves . "Malgré toutes les précautions, le lycée et le campus ont été victimes des conséquences des comportements inadaptés en dehors de leur enceinte. (...) C'est une nouvelle très dure à encaisser" avait alors déclaré Philippe Delvallée.