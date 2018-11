Croix : Les Petites Cantines, un resto de quartier où il fait bon cuisiner et manger ensemble

Un projet autour du lien et de l'alimentation

Les petites cantines à Croix : un restaurant participatif remède contre la solitude

Un reportage de E. Colin, JM. Vasco, V. Dusausoy / avec Francine - Samuel - Marion Gavel, maîtresse de maison "Les petites cantines" à Croix

La cantine, à l'image de la maîtresse de maison et de ses bénéficiaires

Où trouver les Petites Cantines à Croix ? Les Petites Cantines

3 place des Martyrs de la Résistance à Croix

Pour cuisiner, manger ou les deux : 03 20 95 71 66

Depuis l'ouverture en octobre dernier, des habitués du quartier ou des environs se pressent chaque matin pour préparer un déjeuner. Tous se retrouvent ensuite autour de la table, avec d'autres clients qui peuvent simplement venir manger.Catherine, Ariane et Bénédicte portent le projet. L'une gère encore son entreprise, l'autre, ancienne infirmière a tout quitté pour s'investir bénévolement dans le restaurant. Elles créent l'association "Ensemble c'est bon" et s'intègrent au réseau des Petites cantines, lancé d'abord à Lyon."Nous ce que l'on voulait c'était démontrer que manger sainement, pas cher c'était possible,souligne Catherine. "Autour du périmètre du restaurant, selon une étude du bailleur qui nous loue le local,Toute la cantine de Croix a été financée par des fonds privés. La vaisselle, les ustensiles de cuisine proviennent de dons, de magasins ou même de voisins.Elle invente et gère le menu en fonction de l'arrivage des invendus proposés par différents commerces. Elle s'assure aussi du respect de l'hygiène en cuisine et surtout. Elle a choisiaprès un parcours en gestion d'entreprise et commerce international. La jeune femme ne manque pas d'idées pour faire évoluer le lieu : ouvrir le soir, proposer des brunchs le dimanche ou encore des concerts...