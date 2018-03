Le débat

Débat : "Majorité numérique, les réseaux sociaux sous contrôle parental ?"

Les contributeurs

Jeudi 22 et vendredi 23 mars se tient à la CCI de Lille la 2de édition duorganisé par la Métropole européenne de Lille. Cette manifestation, gratuite, propose des ateliers, débats et tables rondes qui invitent les participants à imaginer le futur numérique de notre société. Le thème central de cette édition est l’éducation et les savoirs numériques.Début février, la commission des lois de l'Assemblée Nationale a adopté (par 505 voix contre 18, avec 24 abstentions) le projet de loi sur la protection des données personnelle, qui fixe la majorité numérique à 15 ans . Il faudra donc avoir 15 ans pour pouvoir librement s'inscrire sur un réseau social comme Facebook ou Twitter, bientôt en France.Mais est-il réaliste d' imposer un âge minimum légal à l'usage du web ? Que sait-on des usages numériques des plus jeunes et comment faudrait-il les encadrer ?Pour répondre à ces questions, le "Grand Barouf Numérique" a proposé un débat entre deux experts, pour un échange de 40 minutes environ. Laurence Allard , maîtresse de conférences en sciences de la communication à l'université de Lille. Ses thèmes de recherche portent sur les usages ordinaires, créatifs et citoyens, des technologies de communication (Internet, téléphone mobile, objets connectés). Elle est spécialisée autour des usages numériques des jeunes. Elle est notamment co-fondatrice de l'association "Labo/Citoyens Capteurs". Jean-Baptiste Piacentino , directeur général adjoint de Qwant , moteur de recherche français qui annonce ne pas tracer les recherches des utilisateurs et respecter la vie privée des internautes et mobinautes.Un débat animé par, journaliste indépendant et collaborateur régulier d’Usbek & Rica et l’ADN, Pour l'édition 2018 du "Grand Barouf Numérique", il incarne le "représentant" du gouvernement de 2022, chargé de porter à l'Assemblée du Grand Barouf son projet de loi pour l'éducation numérique.