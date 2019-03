Débat : Des ronds points aux civic tech, comment faire la démocratie ?

Alors qu'un appel profond à plus de démocratie se fait entendre, nos corps intermédiaires ne sont plus là pour assurer le débat. La démocratie trouve ainsi de nouveaux lieux de résonance : les réseaux sociaux, les ronds-points, les civic tech...Ils participent au réenchantement de la démocratie, mais changent-ils vraiment la donne ? Quels sont leurs limites et leur potentiel ? A-t-on besoin d'une démocratie plus directe, plus participative ou mieux représentée ?Participantes : Meriem Amouri (Les Francas Hauts de France, association d'éducation populaire), Tatiana De Feraudy (Doctorante, Univ. Paris 1 / coordinatrice de l’Observatoire des civic tech & de la démocratie numérique de "Décider ensemble") et Mathilde Imer (Co-Présidente de "Démocracie Ouverte")Modérateur : Samuel Roumeau ( Ouishare