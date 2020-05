Déconfinement - Lille : le parc de la Citadelle ouvert dès le 11 mai pour les promeneurs et les joggeurs

Consciente de la nécessité pour beaucoup de Lillois, après deux mois de confinement, de retrouver un lieu de respiration et de nature, j'ai demandé au Préfet une dérogation pour la Citadelle - Bois de Boulogne.

Promenade et sport

Qui dit département classé rouge dit non réouverture des parcs et jardins. Le Nord, comme les quatre autres départements des Hauts-de-France, sont en zone rouge . Par conséquent, les parcs et jardins ne pourront rouvrir partout dans le département dès le 11 mai. Cependant,auprès de la préfecture pour rouvrir la Citadelle.Le Préfet du Nord a accordéce samedi après-midi, mais sous certaines conditions.À partir de lundi 11 mai, le parc de la Citadelle sera de nouveau accessible pour les promeneurs et les sportifs. La pratique de la, du, de l’ou encore duy seront autorisées.Cependant, impossible de s’installer sur les pelouses ou les bords de la Deûle pour profiter du soleil ou pique-niquer. Les gestes barrières et la distanciation physique seront les règles, comme partout ailleurs.Une observation attentive du comportement des lillois sera mise en place. ", je compte sur les Lillois, comme ils l'ont fait pendant le confinement, pour respecter les règles dans l'intérêt de tous" précise Martine Aubry, quide chacun.Le parc de la Citadelle était fermé au public depuis le vendredi 20 mars.