Déconfinement - Lille : le centre-ville va être piétonnisé le samedi et les dimanches de solde

Les 3 places et 22 rues (ou parties de rue) piétonnisées chaque samedi et les dimanches de soldes à compter du 16 mai : 3 places : - Grand Place

- Place Louise de Bettignies

- Place du Lion d'Or (de la place du Lion d'Or à la rue des Tours)



22 rues : - Rue des Manneliers

- Rue Pierre Mauroy (entre la rue Faidherbe et la rue des Ponts de Comines)

- Rue de la Monnaie

- Rue des Arts

- Rue Saint Jacques

- Rue des Chats Bossus

- Rue de la Clef

- Boulevard Carnot (entre la rue des Arts et la place du Théâtre)

- Rue de la Grande Chaussée

- Rue Lepellettier

- Rue Basse

- Rue du Curée Saint Etienne

- Rue Esquermoise

- Rue des Poissonceaux

- Rue du Cirque

- Rue Bartholomé Masurel

- Rue Thiers (de la rue de la Chambre des Comptes à la rue Esquermoise)

- Rue Jean Jacques Rousseau

- Rue Doudin

- Rue des Trois Mollettes

- Rue de Weppes

- Rue Royale (entre la rue Léonard Danel et la rue Esquermoise)

La crise du Covid-19 modifie, au moins temporairement, l’espace public de nos villes : création de nouvelles pistes cyclables, élargissement des trottoirs … et fermeture de certaines rues commerçantes. À Lille,chaque samedi, à partir de ce 16 mai, et chaque dimanche pendant la période de soldes d’été.L’objectif affiché par la municipalité est double : permettre dedans des rues très commerçantes comme la rue de la Clé ou la rue de la Monnaie, etqui rouvrent leurs établissements après presque deux mois de fermeture. Ces aménagements "sécurisent et rassurent les Lillois en facilitant la circulation et les distances recommandées" explique la mairie.Cette piétonnisation temporaire est mise en place à compter de ce samedi 16 mai, de 10 heures à 19 heures. Elle sera également effective les dimanches de solde, à savoir du dimanche 24 juin au lundi 21 juillet (sous réserve que les soldes d’été ne soient pas décalées). À noter que les riverains disposant d’un parking privé dans ces rues pourront les quitter et les regagner.