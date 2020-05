Déconfinement, et maintenant ? Vacances en Hauts-de-France : posez-nous vos questions !

Posez-nous toutes vos questions !

NOUVEAU "Et maintenant ?" Votre rendez-vous quotidien et solidaire sur France 3 Hauts-de-France. Vous avez des questions ? Nous avons les réponses ! Pour vous accompagner dans cette période de déconfinement extrêmement complexe, un invité répond à vos questions. Economie, santé, tourisme, commerce, agriculture, solidarité… Nous somutetons toutes vos interrogations à nos spécialistes et experts, et ils y répondent chaque jour à 11h50.

Vous rêvez de vacances déconfinées, au grand air, loin des foules… La région Hauts-de-France est uneelle est même l’une des régions françaises où la fréquentation touristique a le plus augmenté en 2019.En cette période de crise sanitaire, le besoin de proximité et de sécurité n’est pas incompatible avec l’envie de liberté et de dépaysement. Cela pourrait être l’occasion de découvrir ou redécouvrir notre région, ses terroirs, son patrimoine, ses spécialités culinaires, d’aller à la rencontre des gens qui façonnent ce territoire et qui font vivre sa culture.Je souhaite découvrir la région, quels sont les incontournables ?Les sites historiques sont-ils tous réouverts ?Mer, campagne, quelles sont les activités à faire avec des enfants ?Puis-je réserver maintenant et annuler sans frais si je ne peux finalement pas me rendre en vacances ?Posez dès à présent vos questions àIl sera prochainement notre invité dans l’émission « Et maintenant ? », le rendez-vous quotidien spécial dé-confinement de France 3 Hauts-de-France.Vous pouvez également nous envoyer votre question via une petite vidéo via ce mail (20 secondes maximum en version paysage).