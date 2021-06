Déconfinement : "On retrouve des sensations perdues", les Lillois regagnent les salles de sport et les piscines

Ce mercredi 9 juin, un vent de liberté souffle sur la cité nordiste. "On revit enfin !", "ça fait du bien !", "on respire !"... Le soulagement et le bonheur offerts par cette nouvelle étape du deconfinement se lisent dans les mots et sur les visages des Lillois.

Retour à la piscine

À la sortie de la piscine Marx Dormoy, Benjamin Hannon a un air de légèreté. "Ça fait du bien, lâche-t-il. Ça m'avait manqué..." Après de longs mois sans sport, le jeune homme vient tout juste d'avaler ses 51 longueurs. "Comme le Ricard, lâche-t-il, rieur. Parce que ça, je n'ai pas arrêté pendant le confinement." Il regarde ses jambes avant d'ajouter :"demain, ça va piquer je pense."

"Ça fait du bien, mais demain ça va piquer." Benjamin Hannon, 30 ans, retrouve les bassins pour la première fois depuis huit mois. • © Baptiste Mezerette/FTV

Après près de dix mois de fermeture, les piscines intérieures ont donc rouvert au public, avec une jauge de 50 %. Avant de s’y rendre, il faut impérativement réserver un créneau horaire sur internet ou par téléphone.

C’est chose faite pour France Latournerie qui vient de faire ses retrouvailles avec les bassins. "Ça m'a énormément manqué, assure-t-elle. Énormément.” Habituée à nager trois fois par semaine, le Covid-19 a mis un coup d’arrêt à sa pratique. “On m’a confisqué une partie de mon bien-être, de ma qualité de sommeil, de ma quiétude, philosophe-t-elle. J’ai bien essayé de faire du yoga, mais ce n’est pas la même chose.” Comme pour rattraper le temps perdu, France Latournerie a réservé des créneaux jusqu’à dimanche.

Gabin, lui, attend son copain devant l’entrée. Il trépigne, “trop pressé” de renfiler le maillot de bain. Et quelle surprise, d’ailleurs, quand il a fallu ressortir les affaires de piscine. “Entre temps il a grandi, et toutes ses affaires sont devenues trop petites !”, raconte sa maman. Gabriel, l'acolyte, vient d’arriver, plus de temps à perdre. Les deux garçons filent aux vestiaires.

Retour à la salle de sport

Ce 9 juin, les salles de fitness font également leur grand retour. Après huit mois de fermeture, et “20 à 30% d’adhérents en moins”, Adel Ouchen ne cache pas sa joie d’accueillir à nouveau ses clients, dans une jauge maximale de 50 %. “On était impatient de les retrouver, assure le gérant des clubs Keepcool dans le Nord. Eux aussi je pense.”

QR code à l'entrée, gel hydroalcoolique, serviette obligatoire, masque lors des déplacements entre les machines. La réouverture des salles de sport suit un protocole sanitaire strict. • © Baptiste Mezerette/FTV

Face à sa machine, Jean-Philippe Caron enchaîne les séries pour faire travailler les triceps. “C’est un plaisir de retrouver ses sensations perdues, lance-t-il. J’allais courir chez moi, mais l’énergie développée n’est pas la même qu’en salle.” A la faveur de cette nouvelle étape du déconfinement, ce kiné de 50 ans retrouve son équilibre de vie : “faire du sport, c’est aussi important que de se brosser les dents.”

A l’autre bout de la salle, Saïd Chabaraka pousse la fonte. Des gouttes perlent sur le front, comme pour rappeler que cette parenthèse de huit mois a ramolli les corps. “J’ai pris beaucoup de poids pendant le confinement”, dit-il. Même chose pour Julia. “Prise de poids, fatigue, le corps s’est relâché, constate-t-elle, fixant à 5, son nombre de kilos à perdre. Il faut des années pour se mettre en forme, et en huit mois…”

Saïd Chabaraka à l'oeuvre pour le premier jour de réouverture du club de sport Keepcool à Lille. • © Baptiste Mezerette/FTV

Au-delà de l’effort et de la sueur, il y a le plaisir de se retrouver ici, entre abonnés. Car il y a bien eu des cours de musculation organisés en ligne dès le premier confinement, mais l’écran a tendance à lasser. “Puis se motiver à la maison c’est compliqué”, avoue Julia. “Chez soi, c’est très individuel, c’est égocentré, abonde Adel Ouchen, le gérant. Or, après tout ce qu’on a vécu, le lien social c’est essentiel.”

Retour au bowling

L'envie de se revoir, de partager du temps ensemble. Voilà ce qui a poussé cette famille et amies à s'embarquer dans une partie de bowling en pleine après-midi. "Ça fait du bien de se retrouver ici, de retrouver l'ambiance, le bruit, les couleurs, affirme Isabelle, qui a longtemps eu ses habitudes au Metro bowling de Lille. On a l’impression de retrouver une vie plus ou moins normale.” Même si là encore, seule 50 % de la capacité d’accueil est autorisée. Et les groupes ne doivent pas dépasser six personnes par piste.

Comme pour les piscines, les salles de sport ou les restaurants en intérieur, les bowling doivent respecter des jauges de 50 %. • © Baptiste Mezerette/FTV

Ce 9 juin, c’est donc une grande partie des loisirs qui se déconfinent, avant la prochaine étape du 30 juin annonçant la fin du couvre-feu, fixé dorénavant à 23 heures. Et avec elle, l’économie qui se relance. Après avoir économisé 160 milliards depuis le début de la crise, soit 276 par mois, les Français peuvent à nouveau dépenser ce magot inédit dans leurs activités favorites. "Que du bonheur !", conclut Saïd Chabaraka, sportif du premier jour de ce nouveau déconfinement.